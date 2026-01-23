通貨オプション　ボラティリティー　ドル円1週間9％前後
　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.99　5.72　8.19　5.71
1MO　8.80　5.41　8.04　5.69
3MO　8.99　5.75　8.14　6.26
6MO　9.22　6.17　8.43　6.90
9MO　9.38　6.47　8.65　7.34
1YR　9.42　6.68　8.77　7.58

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.09　8.05　6.96
1MO　8.02　7.58　6.64
3MO　8.36　8.03　6.97
6MO　8.87　8.57　7.30
9MO　9.19　8.93　7.55
1YR　9.36　9.19　7.68
東京時間16:04現在　参考値

比較的落ち着いた推移