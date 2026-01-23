通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間9％前後
通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間9％前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.99 5.72 8.19 5.71
1MO 8.80 5.41 8.04 5.69
3MO 8.99 5.75 8.14 6.26
6MO 9.22 6.17 8.43 6.90
9MO 9.38 6.47 8.65 7.34
1YR 9.42 6.68 8.77 7.58
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.09 8.05 6.96
1MO 8.02 7.58 6.64
3MO 8.36 8.03 6.97
6MO 8.87 8.57 7.30
9MO 9.19 8.93 7.55
1YR 9.36 9.19 7.68
東京時間16:04現在 参考値
比較的落ち着いた推移
比較的落ち着いた推移