ÁýÅÄ·Ã»Ò¡¡¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°Ìë¡ª¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡ÈÊ¢¹õºîÀï¡É¸ì¤ë
¡¡¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¡×¤Î¥±¥¤¤³¤È²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÁýÅÄ·Ã»Ò¡Ê68¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿Ì¤Í£mie¤È¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¥³¥ó¥Ó¡£ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¤Ë¹â¹»1Ç¯¤ÎÅß¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¥×¥í¥¢¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç½êÂ°¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò²óÁÛ¡£Åö½é¤Ï¥½¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯²Æ¤Ë¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âÀ¼¼Á¤¬Á´Á³°ã¤¦¤±¤É¡¢¥Ï¥â¤Ã¤¿»þ¤¬À¨¤¤ÇÜ²»¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ë²Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡Ö¤Þ¤µ¤·¤¯¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤Î°áÁõ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¿¶¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¬¥ó¥¬¥ó¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»öÌ³½êÆâ¤Ç¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò·è¤á»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö·¯¤³¤½¥¹¥¿¡¼¤À¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ²Î¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¾ì´·¤ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¿·Á¯Ì£¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡É¡×¤ÈÍîÁª¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÈÊ¢¹õºîÀï¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¡×Íî¤Á¤¿ÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁÇ¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡£¾ì´·¤ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¿·Á¯Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤òÇÓ½ü¤·¡¢¡Ö¿¶¤ê¤â95¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢È©¤ÎÏª½Ð¤âÁ´Éô»ß¤á¤Æ¡¢¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤â¥ª¥É¥ª¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼Çµï¤ò¤·¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö·èÀïÂç²ñ¤â8¼Ò¤«¤é¼õ¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤¬È´¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£