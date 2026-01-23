◇卓球全日本選手権シングルス第4日（2026年1月23日 東京体育館）

ジュニアの部の女子決勝が行われ、17歳の張本美和（木下グループ）が小塩悠菜（JOCエリートアカデミー/星槎）と対戦し、3―1で下して4連覇を達成した。

ジュニア女子の4連覇は、石川佳純以来となる史上2人目。過去に3連覇した福原愛を上回った。

第1ゲームを11―6で制すると、第2ゲームは10―12で競り負けながら、第3ゲームは11―1。第4ゲームも11―6で奪って快勝した。

「今、一般の試合が終わって疲れたなというのはあるけど、ジュニアの部で4連覇できたのは本当にうれしいし、試合前も緊張したんですけど。石川さんの記録に並べてうれしい」

この日はジュニアで3勝。その後の一般の部でも、5回戦と6回戦を突破して8強入りを果たした。過去2大会はいずれも準優勝で、悲願の日本一へと今後も戦いは続く。

明日の24日は父・宇さんの誕生日。「（プレゼントを）特に何も用意していない。一般の部で優勝する。お金では買えないプレゼントをしたい。今年は何も用意していないので、卓球頑張ります」と笑った。