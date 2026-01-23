タレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノさんが、東京・渋谷区の動物病院でマネージャーの女性に暴行を加えてケガをさせたとして、書類送検されました。

【映像】書類送検されたデヴィ・スカルノさん

タレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノさん（85）は、去年10月、渋谷区の動物病院で当時マネージャーだった30代の女性に対し、胸や腹を殴るなどして全治2週間のけがをさせた疑いがもたれています。

捜査関係者によりますと、デヴィ夫人は当時、体調不良で預けていた飼い犬の体調が急変したため、動物病院を訪れていました。デヴィ夫人が病院に到着した際にはすでに飼い犬は死んでいて、病院側に大声で文句を言うなどトラブルになり、マネージャーが仲裁に入ったところデヴィ夫人が暴行を加えたということです。マネージャーはその後、会社を退社していました。

デヴィ夫人は任意の調べに対し、「当時酒を飲んでいた」などと話しているということです。

これに対しデヴィ夫人の所属事務所は、暴行を否定するコメントを発表しました。「『殴る』や『蹴る』といった行為、彼女が怪我を負うような行為は一切行われておりませんことを断言いたします」としています。（ANNニュース）