お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（43）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。“プチ家出”について語った。

11歳の長男と10歳の次男を育てているが、MCの「ハライチ」澤部佑から「プチ家出騒動があったって」と話を振られ、青木は「先月ですね」と打ち明けた。

家出をしたのは「私がです」と言い、「長男が本当に反抗期というか、思春期というか手に負えなくて」。ある程度はと我慢をしていたが、「お母さんのせいだ」「そんなことは頼んでねえ」「うざい」「きもい」といった言葉を浴びせられ、「“もういいーっ！”って出てきました」とぶっちゃけた。

家を出て「1人で飲んだりしてまして」と青木。「嫌だなと思ってふらっと1人になりたいっていうのと、これで思い知れ！って思ったんですけれど」と振り返った。

その後に関しては「でも全然響かないんですよ」と淡々。「全然伝わらず。誰にも呼び戻されず。自分で帰りました」「全然平気みたい」と苦笑した。

結局家に帰っても「普通です。“ああ、おかえり”」との状態だったと回顧。矢部は何か言わないのかと聞かれても「ないですね。うちは夫はそんなことで怒ったりっていうこともなくて普通に。“今どこ？”ぐらいなもので」と淡々と語った。