º£°æÈþ¼ù¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢É×¡¦ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤È¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤È¤Îµ®½Å¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡¢º£°æÈþ¼ù¤Ë½é¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡
40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£°æ¡£Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÄÌ»»21ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øsmile¡Ù¤¬2·î11Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ÖÈþ¤·¤¤¾ì½ê ～Final Destination～¡×¤¬1·î22Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤µ¤À¤¬½é¤á¤Æº£°æ¤ËÉÁ¤²¼¤·¤¿ÞÕ¿È¤Î°ì¶Ê¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ìÔÂô¤Ê¶¦±é¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤À¼«¿È¤¬¥³ー¥é¥¹¤È¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ç»²²Ã¤·¡¢É×¤Ç¤¢¤êÀ¤³¦Åª¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÉÛÂÞ¤â¥®¥¿ー¤È¥³ー¥é¥¹¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢»ê¹â¤Î²»¤òËÂ¤®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£°æ¤Ï¡Ö¤µ¤À¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡ª³Ú¤·¤¤¤ªÏÃËþºÜ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤¿¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÎÂ³¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ú¥¤¥º¥êーÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤µ¤À¤òÃæ±û¤ËÂª¤¨¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¤Ë¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÎÉÛÂÞ¡¢±¦¤Ë¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¤òÅ»¤Ã¤¿º£°æ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£3¿Í¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ÉÛÂÞ¡õº£°æÉ×ºÊ¤¬¥°¥Ã¥É¥µ¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿ÍÍ»Ò¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¡¢¥¤¥¹¤ËºÂ¤Ã¤ÆÃÌ¾ÐÃæ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¸÷·Ê¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¤â¡£
¤µ¤À¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤ÆÉÛÂÞ¡õº£°æÉ×ºÊ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Öº£°æÈþ¼ù¤µ¤ó¤ØËÍ¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡ØÈþ¤·¤¤¾ì½ê ～Final Destination～¡Ù¤¬1·î22Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÃÎ¤È¶¦¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤È¥³ー¥é¥¹¤Ç¤â»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢PV¤Ï¤½¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°É÷·Ê¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤À¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥Ã¥É¥µ¥¤¥ó¤òºî¤ëÉÛÂÞ¡õº£°æÉ×ºÊ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤Î¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡£
SNS¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤3¿Í¤Î¾Ð´é¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Î»ì¤â¶Ê¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£°æ¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°É÷·Ê¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¡£
¤µ¤À¤¬ÉÛÂÞ¤Èº£°æ¤ÎÎ¾Ì¾¤ËÂÐ¤·¡¢¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¤Ë¥Üー¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ä3¿Í¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¾ìÌÌ¡¢¤µ¤À¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó±éÁÕ¥·ー¥ó¡¢ÉÛÂÞ¤Î¥®¥¿ー±éÁÕ¥·ー¥ó¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Þ¤Ç¤â¤¬Á¯ÌÀ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£°æ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆMV¤Î¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£°æÈþ¼ù¡ÖÈþ¤·¤¤¾ì½ê ～Final Destination～¡×PV Short Version¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ë