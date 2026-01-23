【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(23日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
59242.59 ボリンジャー:＋3σ(26週)
56749.48 ボリンジャー:＋3σ(25日)
55579.40 ボリンジャー:＋3σ(13週)
55442.12 ボリンジャー:＋2σ(26週)
55070.06 ボリンジャー:＋2σ(25日)
54068.13 ボリンジャー:＋2σ(13週)
53846.87 ★日経平均株価23日終値
53470.21 6日移動平均線
53390.64 ボリンジャー:＋1σ(25日)
53341.07 均衡表転換線(日足)
52556.85 ボリンジャー:＋1σ(13週)
51832.80 新値三本足陰転値
51711.21 25日移動平均線
51641.64 ボリンジャー:＋1σ(26週)
51565.55 均衡表基準線(日足)
51499.64 均衡表転換線(週足)
51045.57 13週移動平均線
50275.71 75日移動平均線
50099.35 均衡表雲上限(日足)
50031.79 ボリンジャー:-1σ(25日)
49534.30 ボリンジャー:-1σ(13週)
48497.26 均衡表雲下限(日足)
48352.37 ボリンジャー:-2σ(25日)
48023.02 ボリンジャー:-2σ(13週)
47841.17 26週移動平均線
47168.92 均衡表基準線(週足)
46672.95 ボリンジャー:-3σ(25日)
46511.75 ボリンジャー:-3σ(13週)
44040.69 ボリンジャー:-1σ(26週)
43540.19 200日移動平均線
40240.22 ボリンジャー:-2σ(26週)
38061.28 均衡表雲上限(週足)
36439.75 ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 65.08(前日60.59)
ST.Slow(9日) 61.92(前日64.06)
ST.Fast(13週) 89.84(前日89.00)
ST.Slow(13週) 82.25(前日81.97)
［2026年1月23日］
株探ニュース