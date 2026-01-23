

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





59242.59 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56749.48 ボリンジャー:＋3σ(25日)

55579.40 ボリンジャー:＋3σ(13週)

55442.12 ボリンジャー:＋2σ(26週)

55070.06 ボリンジャー:＋2σ(25日)

54068.13 ボリンジャー:＋2σ(13週)



53846.87 ★日経平均株価23日終値



53470.21 6日移動平均線

53390.64 ボリンジャー:＋1σ(25日)

53341.07 均衡表転換線(日足)

52556.85 ボリンジャー:＋1σ(13週)

51832.80 新値三本足陰転値

51711.21 25日移動平均線

51641.64 ボリンジャー:＋1σ(26週)

51565.55 均衡表基準線(日足)

51499.64 均衡表転換線(週足)

51045.57 13週移動平均線

50275.71 75日移動平均線

50099.35 均衡表雲上限(日足)

50031.79 ボリンジャー:-1σ(25日)

49534.30 ボリンジャー:-1σ(13週)

48497.26 均衡表雲下限(日足)

48352.37 ボリンジャー:-2σ(25日)

48023.02 ボリンジャー:-2σ(13週)

47841.17 26週移動平均線

47168.92 均衡表基準線(週足)

46672.95 ボリンジャー:-3σ(25日)

46511.75 ボリンジャー:-3σ(13週)

44040.69 ボリンジャー:-1σ(26週)

43540.19 200日移動平均線

40240.22 ボリンジャー:-2σ(26週)

38061.28 均衡表雲上限(週足)

36439.75 ボリンジャー:-3σ(26週)

36429.29 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 65.08(前日60.59)

ST.Slow(9日) 61.92(前日64.06)



ST.Fast(13週) 89.84(前日89.00)

ST.Slow(13週) 82.25(前日81.97)



［2026年1月23日］



