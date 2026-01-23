　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


59242.59　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56749.48　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
55579.40　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
55442.12　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
55070.06　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
54068.13　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

53846.87　　★日経平均株価23日終値

53470.21　　6日移動平均線
53390.64　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
53341.07　　均衡表転換線(日足)
52556.85　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
51832.80　　新値三本足陰転値
51711.21　　25日移動平均線
51641.64　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
51565.55　　均衡表基準線(日足)
51499.64　　均衡表転換線(週足)
51045.57　　13週移動平均線
50275.71　　75日移動平均線
50099.35　　均衡表雲上限(日足)
50031.79　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49534.30　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48497.26　　均衡表雲下限(日足)
48352.37　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48023.02　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47841.17　　26週移動平均線
47168.92　　均衡表基準線(週足)
46672.95　　ボリンジャー:-3σ(25日)
46511.75　　ボリンジャー:-3σ(13週)
44040.69　　ボリンジャー:-1σ(26週)
43540.19　　200日移動平均線
40240.22　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38061.28　　均衡表雲上限(週足)
36439.75　　ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　65.08(前日60.59)
ST.Slow(9日)　　61.92(前日64.06)

ST.Fast(13週)　 89.84(前日89.00)
ST.Slow(13週)　 82.25(前日81.97)

［2026年1月23日］

