ヤマタネ <9305> [東証Ｐ] が1月23日大引け後(16:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の72.5円→75円(前期は1→2の株式分割前で105円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、従来から中長期的な視点に立って事業収益の拡大と財務体質の強化を図りながら、株主の皆様への安定配当の継続を基本方針としております。また、中期経営計画「ヤマタネ2028プラン」からは、株主還元指標にＤＯＥ（連結純資産配当率）を採用し、当中期経営計画の最終年度に３％を達成目標として、安定的な配当実施を株主還元方針としております。その方針と最近の業績を踏まえ、当期の期末配当金につきましては、前回予想から2円50銭増配し、1株当たり40円00銭とすることといたしました。これにより、年間配当予想は１株あたり75円00銭となります。

