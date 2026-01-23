[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1477銘柄・下落1382銘柄（東証終値比）
1月23日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2927銘柄。東証終値比で上昇は1477銘柄、下落は1382銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが118銘柄、値下がりは101銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7599> ＩＤＯＭ 1648 +278（ +20.3%）
2位 <6629> Ｔホライゾン 1400 +211（ +17.7%）
3位 <3133> 海帆 488 +52（ +11.9%）
4位 <446A> ノースサンド 1699 +149（ +9.6%）
5位 <9029> ヒガシＨＤ 2200 +170（ +8.4%）
6位 <3444> 菊池製作 1075 +63（ +6.2%）
7位 <4704> トレンド 6624.8 +347.8（ +5.5%）
8位 <9287> Ｊインフラ 66670 +3370（ +5.3%）
9位 <5187> クリエート 1125 +52（ +4.8%）
10位 <4593> ヘリオス 380 +13（ +3.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3908> コラボス 260.1 -40.9（ -13.6%）
2位 <438A> インフ 1300 -169（ -11.5%）
3位 <3968> セグエＧ 563 -61（ -9.8%）
4位 <4881> ファンペップ 86 -8（ -8.5%）
5位 <3853> アステリア 1153 -74（ -6.0%）
6位 <5576> ＯＢシステム 2900 -185（ -6.0%）
7位 <6890> フェローテク 6380 -380（ -5.6%）
8位 <157A> Ｇモンスター 1325 -72（ -5.2%）
9位 <5246> エレメンツ 722.2 -37.8（ -5.0%）
10位 <2411> ゲンダイ 480 -23（ -4.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4704> トレンド 6624.8 +347.8（ +5.5%）
2位 <4578> 大塚ＨＤ 9500 +158（ +1.7%）
3位 <6503> 三菱電 5018 +52（ +1.0%）
4位 <9005> 東急 1792.7 +16.7（ +0.9%）
5位 <5332> ＴＯＴＯ 5187.6 +47.6（ +0.9%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3255.3 +25.3（ +0.8%）
7位 <4452> 花王 6192.1 +48.1（ +0.8%）
8位 <4506> 住友ファーマ 2280 +17.0（ +0.8%）
9位 <6724> エプソン 2070.9 +14.4（ +0.7%）
10位 <6753> シャープ 735 +5.0（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3745.7 -46.3（ -1.2%）
2位 <3659> ネクソン 4375.2 -45.8（ -1.0%）
3位 <4208> ＵＢＥ 2697.2 -26.8（ -1.0%）
4位 <8601> 大和 1501.1 -14.9（ -1.0%）
5位 <5831> しずおかＦＧ 2525.1 -24.9（ -1.0%）
6位 <9503> 関西電 2504.8 -22.2（ -0.9%）
7位 <5401> 日本製鉄 666.1 -5.8（ -0.9%）
8位 <5631> 日製鋼 8928.4 -76.6（ -0.9%）
9位 <2282> 日ハム 6912.2 -57.8（ -0.8%）
10位 <7453> 良品計画 3010 -24.0（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース