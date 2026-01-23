　1月23日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2927銘柄。東証終値比で上昇は1477銘柄、下落は1382銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが118銘柄、値下がりは101銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7599>　ＩＤＯＭ　　　　　 1648　 +278（ +20.3%）
2位 <6629>　Ｔホライゾン　　　 1400　 +211（ +17.7%）
3位 <3133>　海帆　　　　　　　　488　　+52（ +11.9%）
4位 <446A>　ノースサンド　　　 1699　 +149（　+9.6%）
5位 <9029>　ヒガシＨＤ　　　　 2200　 +170（　+8.4%）
6位 <3444>　菊池製作　　　　　 1075　　+63（　+6.2%）
7位 <4704>　トレンド　　　　 6624.8 +347.8（　+5.5%）
8位 <9287>　Ｊインフラ　　　　66670　+3370（　+5.3%）
9位 <5187>　クリエート　　　　 1125　　+52（　+4.8%）
10位 <4593>　ヘリオス　　　　　　380　　+13（　+3.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3908>　コラボス　　　　　260.1　-40.9（ -13.6%）
2位 <438A>　インフ　　　　　　 1300　 -169（ -11.5%）
3位 <3968>　セグエＧ　　　　　　563　　-61（　-9.8%）
4位 <4881>　ファンペップ　　　　 86　　 -8（　-8.5%）
5位 <3853>　アステリア　　　　 1153　　-74（　-6.0%）
6位 <5576>　ＯＢシステム　　　 2900　 -185（　-6.0%）
7位 <6890>　フェローテク　　　 6380　 -380（　-5.6%）
8位 <157A>　Ｇモンスター　　　 1325　　-72（　-5.2%）
9位 <5246>　エレメンツ　　　　722.2　-37.8（　-5.0%）
10位 <2411>　ゲンダイ　　　　　　480　　-23（　-4.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4704>　トレンド　　　　 6624.8 +347.8（　+5.5%）
2位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　　 9500　 +158（　+1.7%）
3位 <6503>　三菱電　　　　　　 5018　　+52（　+1.0%）
4位 <9005>　東急　　　　　　 1792.7　+16.7（　+0.9%）
5位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　 5187.6　+47.6（　+0.9%）
6位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 3255.3　+25.3（　+0.8%）
7位 <4452>　花王　　　　　　 6192.1　+48.1（　+0.8%）
8位 <4506>　住友ファーマ　　　 2280　+17.0（　+0.8%）
9位 <6724>　エプソン　　　　 2070.9　+14.4（　+0.7%）
10位 <6753>　シャープ　　　　　　735　 +5.0（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 3745.7　-46.3（　-1.2%）
2位 <3659>　ネクソン　　　　 4375.2　-45.8（　-1.0%）
3位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　 2697.2　-26.8（　-1.0%）
4位 <8601>　大和　　　　　　 1501.1　-14.9（　-1.0%）
5位 <5831>　しずおかＦＧ　　 2525.1　-24.9（　-1.0%）
6位 <9503>　関西電　　　　　 2504.8　-22.2（　-0.9%）
7位 <5401>　日本製鉄　　　　　666.1　 -5.8（　-0.9%）
8位 <5631>　日製鋼　　　　　 8928.4　-76.6（　-0.9%）
9位 <2282>　日ハム　　　　　 6912.2　-57.8（　-0.8%）
10位 <7453>　良品計画　　　　　 3010　-24.0（　-0.8%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース