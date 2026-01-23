¡ÚMLB¡Û¡Ö¥À¥á¸µ¤ÇÅÅÏÃ¤·¤¿¡×ÇØÈÖ¹æ30¤ò´õË¾¤·¤¿¥¿¥Ã¥«ー¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¾ùÅÏ¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤â¡Ä¡ÄµñÈÝ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦Âç·¿·ÀÌó¤Ç¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö23¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¡Ö30¡×¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¤Ï¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ùÅÏ¤Î°ÍÍê¤ËÂÐ¤·¤ÆµñÈÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊÆÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö23¡×¤Ç·èÃå
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È¥«¥Ö¥¹¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¿¥¿¥Ã¥«ー¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö30¡×¤À¤Ã¤¿¡£°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöÁ³¥É¥¸¥ãー¥¹ÆþÃÄ¤ËºÝ¤·¤Æ¤â¡Ö30¡×¤òµá¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´ê¤¤¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡Ö23¡×¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ò½ä¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥«ー¼«¿È¤¬²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¡Ö30¡×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ùÅÏ¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤â¤Î¤ÎµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥À¥á¸µ¤ÇÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬¤Ê¤¼30¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤â¤À¤¤¤¿¤¤Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤¬30¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥âー¥êー¡¦¥¦¥£¥ë¥¹»á¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ó¥¿ーÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ23¤È¤¤¤¦ÈÖ¹æ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¥êー¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥ó¥Ðー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ö¥é¥ó¥È¥êー¤È¤Ï¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¤â¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬23¤òÁª¤ó¤ÀÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¿¥Ã¥«ー¤È¥Ö¥é¥ó¥È¥êー¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º»þÂå¤Ë³°Ìî¿Ø¤ò·ÁÀ®¤·¡¢2022Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Î´î¤Ó¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥È¥êー¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ö23¡×¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¾ù¤ì¤Ê¤¤¡Ö»Õ¾¢¡×¤ÎÈÖ¹æ
°ìÊý¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Ö30¡×¤òÇØÉé¤¦ÍýÍ³¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¸Î¥âー¥êー¡¦¥¦¥£¥ë¥¹»á¤Ø¤Î·É°Õ¤«¤é¡£¥¦¥£¥ë¥¹»á¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÀµÍ··â¼ê¤òÌ³¤á¡¢·×6ÅÙ¤Î¥êー¥°ÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Áö¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£¸½Ìò»þÂå¡¢ÅðÎÝ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Õ¾¢¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤È¥¦¥£¥ë¥¹»á¤Ï¡¢02Ç¯¤«¤é04Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¶¦Æ®¡£¥¦¥£¥ë¥¹»á¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁöÎÝ¤ä¥Ð¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁª¼ê»þÂå¤Î¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤òÇ®¿´¤Ë»ØÆ³¡£¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆ»ï¡Ø¥Ë¥åー¥º¥¦¥£ー¥¯¡Ù¤Ï¡¢¡Ö16Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï²¸»Õ¤Ç¤¢¤êÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¥¦¥£¥ë¥¹»á¤ò¾Î¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ30¤òÇØÉé¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¥¿¥Ã¥«ー¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¥âー¥êー¤È»ä¤Î´Ø·¸¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊÈÖ¹æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£