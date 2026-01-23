21日、夕焼けを浴びるグリーンランド・ヌークの雪に覆われた丘/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

（CNN）米国のトランプ大統領と北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長は、21日の会談でデンマーク自治領グリーンランドの問題を巡って口頭合意に達した。ただこれまでのところ、将来の合意について記した文書の作成には至っていない。協議に詳しい複数の人物がCNNに明らかにした。

これらの情報筋によると、トランプ氏とルッテ氏は、グリーンランドにおける米軍の駐留を規定する1951年の米国、デンマーク、グリーンランド間の協定の更新について、更なる協議を行うことで合意した。この協定の枠組みはまた、ロシアと中国によるグリーンランドへの投資の禁止を保証し、グリーンランドにおけるNATOの役割強化を規定しているという。

情報筋のうち2人は、潜在的な合意のもう一つの要素として、鉱物資源を含むグリーンランドの天然資源に対する米国のアクセス拡大を挙げた。しかしルッテ氏は22日、この問題についてトランプ氏と直接協議したことを否定した。

ホワイトハウスは以前、計画の詳細は決定次第公表すると述べており、報道官も22日に同じ見解を繰り返した。

CNNはルッテ氏の事務所にコメントを求めている。

協議に詳しい関係者によると、ルッテ氏はトランプ氏との会談中にはいかなる正式な文書の作成も望んではいなかった。文書が漏洩したり、トランプ氏自らソーシャルメディアに投稿したりするのを懸念していたためだという。実際トランプ氏は今週初め、会談前に送られたルッテ氏からの非公開のメッセージを投稿していた。

合意内容を巡る混乱

とはいえ、一切の文書が存在しないことで、NATO加盟国の間では実際の合意内容に関する混乱が生じている。新たな合意の具体的な条件を詳述した文書は、次回の米国・デンマーク・グリーンランド作業部会の会合でまとめられる見通しだと、情報筋2人が明らかにした。この作業部会は先週、デンマークとグリーンランドの当局者が米国のルビオ国務長官、バンス副大統領と会談した後に設置された。次回の会合は早ければ来週にも米首都ワシントンで開催される可能性があると、関係筋1人は述べている。

NATOの複数の当局者は以前、デンマークが米国によるグリーンランドでの軍事基地増設を許可するとの見方も示唆していた。これらの基地は米国が主権を有するとみなされる土地に建設されることになると、NATO当局者1人がCNNに語っている。しかしデンマークの当局者らは、米国が主権を有する土地を付与する可能性について両国間で直接協議したことはないと明言。NATOの報道官も、ルッテ氏が21日にトランプ氏とこの件については協議しなかったことを明らかにした。

デンマークのフレデリクセン首相は22日の声明で「NATOはデンマーク王国の立場を十分に認識している」「我々は安全保障、投資、経済など、政治的なあらゆることについて交渉できる。しかし主権について交渉するのは不可能だ。聞くところによると、これまでのところそのような話は出ていない」

グリーンランド自治政府のニールセン首相は22日、合意の「具体的な内容」は不明だが、主権については妥協しないと明言した。