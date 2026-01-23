冬の民放連続ドラマが始まり、テレビ担当記者による恒例の座談会を開きました。

ミステリーにＳＦ、ラブコメと多彩なジャンルの意欲作が並ぶ中、鮮やかなスタートダッシュを切ったのは、夢に向かって走るヒロイン。志田未来の熱演が光る「未来のムスコ」が満票で１位に輝きました。

小 ヒロインの役名が未来、主演も未来で「未来のムスコ」。タイトルがいいよね。

範 「自分の息子が時を超えて会いに来た？」という設定はＳＦっぽい。「父親は誰」という点がまず気になるけど、物語はとっても繊細。「３０歳までに何者かにならないと」という気持ち、同世代だけに痛いほどわかります。

里 夢を追う期限を定めていても、友人が昇進したり出産したりしていくと焦る。そんな時に知らない子から「ママ、ママ」と頼られていらだつのもリアルでした。

旗 それでも前進あるのみなんだよ、人生ってやつは。世代や性別問わず共感できる筋立てだね。

竹内涼真、イタいけど憎めない主人公を熱演

範 さすがベテラン、言葉に重みがある。２位の「再会」は、幼なじみ４人の人生が、大人になって再び交わっていくミステリー。秋ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で、イタいけど憎めない主人公を熱演した竹内涼真が、今回は重たい過去を秘めたシリアスな刑事役でした。

旗 過去に何か重大なことがあったとにおわせる竹内と井上真央の雰囲気、ひきつけられたね。

里 現在の殺人事件や、ふたをした記憶を巡って張られた伏線がわざとらしくないんですよ。好印象です。

小 同じく２位は「夫に間違いありません」。失踪して変死体で発見されたはずの夫（安田顕）が、主人公である妻（松下奈緒）の前に姿を現す場面の緊迫感といったら。

旗 怪しいよねー、ヤスケン！ いわゆる「クズ夫」がハマりすぎ。保険金をもらっちゃったから、うそにうそを重ねてドツボにはまっていく夫婦から目が離せない。

里 行方不明の夫を待つもう一人のヒロイン（桜井ユキ）と主人公、どちらも応援したくなる。２人の関係がどう変化していくのか、楽しみです。

範 現代と少年時代が交錯する「ラムネモンキー」は「再会」と似た構図。ＵＦＯが出てきて、ＳＦ展開もある？

小 今やほぼ見かけなくなったレンタルビデオ店が、自分の世代には懐かしい。ついていけない現代にぼやくおじさんたちも面白いです。

里 ただ、大風呂敷を大胆に広げている分、今後の展開はどうなるんだろう？ 気になります。

小 日曜劇場「リブート」初回。松山ケンイチ主演だったっけ？鈴木亮平はもう出ないの？と思ってしまった。中身は松山で、見た目が鈴木になったってことですね。

旗 整形手術をして他人になるってのはありがち。だけど、ばれるんじゃないかとハラハラさせられるんだよね。

範 絵に描いたような悪の組織が出てきて、リアリティーが薄れた気も……。正反対の一人二役、鈴木の演技プランに期待したいです。

小 記者として興味深いのが「東京Ｐ．Ｄ．」。警察広報の仕事ぶりに、「サツ回り」でお世話になった広報担当者を思い出しました。

旗 というかさ、誰から話を聞いたとか、記者がぺらぺらしゃべっていいのかな？ 記者のあり方について、視聴者に勘違いされない？

里 確かに。医療ドラマを見る医者もこんな気持ちなんでしょうか。やり尽くされた警察もので、新たな鉱脈を探す心意気は買いたいです。

小 「プロフェッショナル」は、目的のために手段を選ばない保険調査員（玉木宏）が頼もしい。個人的には、岡崎紗絵の泥酔演技が見どころ。

里 「夫に〜」みたいな生命保険は鉄板ですが、こちらの初回はホームランの記念ボールにかけられた保険。そんなのもあるんだ。保険ネタの新たな可能性を感じます。

範 ここまでミステリーやサスペンスが多めですが、「パンダより恋が苦手な私たち」は私が好きなラブコメです。

小 出た、ラブコメラバー。生田斗真演じる准教授が動物の求愛行動を熱く語ると、動物のＣＧが飛び出してくる演出も楽しかった。

里 編集者の主人公（上白石萌歌）が恋や仕事に悩んでくよくよしていた前半から一転、原稿を一気に仕上げる終盤は視界がぐっと開けて爽快でした。

倍速視聴もあり、タイパ時代の挑戦

小 「冬のなんかさ、春のなんかね」はＢＧＭもほぼなく、緩やかな会話が続く異色作。倍速視聴もありなタイパ（タイムパフォーマンス）時代の挑戦として評価したい。

旗 うーん、これが今どきの「リアル」な恋模様なの？ 逆に作り込みすぎでは。

里 セリフや映像にこだわりが見えましたよ。映画ならいいけど、プライムタイムの連ドラだと起承転結の「起」、つかみがほしかったですね。

旗 「元科捜研の主婦」は、科学捜査とホームドラマを融合させた。目新しさがあるかというと、二番煎じ感は否めない。

範 夫の刑事はポンコツ、元科捜研の妻が全部解決だとありきたり。夫が違和感を抱き、妻が解明するという連携プレーは新鮮でしたよ？ 今の時代、家事分担も夫婦で半々が当たり前ですしね。

旗 何でドヤ顔なのよ。時代劇みたいな勧善懲悪で攻める「おコメの女」。安心して見られるし、シリーズ化されそう。

小 脱税を暴くシーンはもう少し練ってほしかったかな。敵役の札束の隠し方があまりにも雑すぎませんか。

範 「５０分間の恋人」は、業界のライバルであるゲーム会社に勤める２人の恋。現代の「ロミオとジュリエット」ですね。何より、ヒロイン（松本穂香）がかわいい！

旗 声がデカいな。家事分担は半々なんだから、女性に毎日弁当作りを強要するのは、どうなのよ。まぁ、これから何らかの逆転があるんでしょう。

里 日本らしからぬ脱獄ものに挑んだのが「パンチドランク・ウーマン」。いっそ架空の国が舞台でも良かったのでは？ いまいち物語に没入できず……。

旗 劇画のようになんでもありだけど、これから裏切ってくれるはず。

小 「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」は、アメリカン・ドリームならぬ韓国ドリームですね。

里 デビューを目指すグループのドキュメンタリーが数多くある中で、あえてフィクションをやるわりには、展開が「王道」すぎるかなと。

旗 橋本環奈が型破りな天才医師役を演じた「ヤンドク！」。既に見たことある気がする。

小 １話は設定説明がメインでしたが、これから話が広がっていくのでは？ 他のドラマも、「こうきたか」という展開を期待していますよ。