フィギュアスケート四大陸選手権

フィギュアスケートの四大陸選手権は22日、中国・北京で開幕。女子ショートプログラム（SP）が行われ、大会初出場の青木祐奈（MFアカデミー）が71.41点で2位につけた。自己ベストを更新する会心の演技が海外から注目を浴びている。

華麗に舞った。四大陸初出場の青木。3回転ルッツ―3回転ループを成功させるなど、ノーミスの演技を披露し、自己ベスト（69.78点）を更新する71.41点をマーク。23日に行われるフリーへ弾みをつけた。

海外でも注目を集め、海外フィギュアスケート専門ポッドキャスト「イン・ザ・ループ」公式Xは「ユナ・アオキが四大陸選手権で華々しいデビューを飾った。彼女はショートプログラムで71.41点を獲得し、現在2位につけている」と文面に綴り、脚光を浴びせた。ネット上の海外ファンからも喝采を集めた。

「残念だが、今日のショートプログラムでこれ以上の演技は見られないだろう。ユナ・アオキは達人で、公平な世界ならPCSで9点台後半は取れるはずだ」

「本当に不公平だ！」

「言葉にできないほどだった」

「彼女は素晴らしかった」

「彼女は過小評価されていると思う」

24歳の青木は24年全日本選手権後に一度は引退を表明したが、25年3月に現役続行を決断。昨年末のフィギュアスケート全日本選手権の女子では5位に。ミラノ・コルティナ五輪代表入りを逃し、補欠となっている。



（THE ANSWER編集部）