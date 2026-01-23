QWER（キューダブリューイーアール）が「1月第2週のフェイバリット（Favorite）チャート」週間1位のアーティストに選出された。

中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット」で実施した1月第2週の投票結果、QWERが2週連続で週間1位に輝いた。

今回の1月第2週のフェイバリット週間チャートは、先週のBugs音源チャートTOP 100にランクインしたアーティストを対象に選定され、集計方式はBugsのストリーミングデータ20％とファンの投票数80％を合算して決定される。該当の投票において、ファン投票8584票とストリーミング0．4％を記録し、計31．8％の支持を得て1位ランクインした。

特に最近、QWERはデビュー後初となるワールドツアー「ROCKATION」を開催中で、今月3日のマカオ公演を皮切りに、クアラルンプール・香港・台北・福岡・大阪・東京・シンガポールなどアジア8都市でグローバルファンに会う予定ということで、今回のチャート1位のニュースはファンにとって大きなプレゼントとなった。

週間チャート1位を達成したQWERには、単独のデジタル記事が発行されるとともに、「月間チャート」候補への自動進出権がリワード（特典）として提供される。2位にはファン投票3031票とストリーミング1．5％で計12．5％の支持を得たDAY6（デイシックス）が入り、同じく月間チャート候補に自動で進出する。3位はファン投票1845票とストリーミング0．4％で計7．1％の支持を得たBOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が占めた。

月間チャートで最終1位を獲得した場合、全国のエレベーター広告「タウンボード」に2週間にわたりアーティストのプロモーション映像が送出される大型特典が提供される予定で、ファンの期待感が高まっている。

一方、フェイバリット週間チャートは、毎週火曜日午前10時に新しい投票が始まり、翌月曜日午前10時まで7日間にわたって行われる。