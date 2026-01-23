現代車が電気自動車の一部のモデルのローン金利を引き下げることにした。テスラなど輸入電気自動車の価格引き下げ攻勢に合わせて価格競争力を高めるための措置と解釈される。

現代車は23日、低金利プロモーション「現代EV負担Downプロモーション」の金利を引き下げると明らかにした。対象車種は「アイオニック5」「アイオニック6」「コナ・エレクトリック」で、従来の金利5．4％から2．6ポイント引き下げた2．8％を適用する。このプロモーションは36カ月車両返納猶予型ローン商品で、中古車価格が保証され、36カ月満期に車両を返納して猶予金を償還することができる。車両を引き続き利用する場合は猶予金の納付またはローンの延長をすればよい。

これを受け、準中型SUVのアイオニック5はスタンダードモデル基準で販売が4740万ウォン（約512万円）から、トレードイン条件（現代車中古販売後の新車購買）とアーリーバード購買特典など最大300万ウォンの割引を受けた後、電気自動車補助金を適用すれば、月納入金31万ウォンで車を36カ月間利用できる。以前と比較して月5万ウォン少ない。

同じく中型電気セダンのアイオニック6は月納入金が33万ウォンから26万ウォンに、小型電気SUVコナ・エレクトリックは24万ウォンから23万ウォンに下がる。現代車はアイオニック5・6は約250万ウォン、コナ・エレクトリックは210万ウォンほど利子が減ると説明した。

輸入電気自動車の低価格販売攻勢が強まり、現代車グループもこれに対抗する姿だ。これに先立ち起亜は「EV5」と「EV6」の販売価格を最大300万ウォン引き下げ、「EV3」「EV4」のローン金利を下げると発表した。業界は、今年国内で電気自動車が20モデル以上が登場する中、シェアを増やすための価格競争が激しくなるとみている。