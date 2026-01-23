¾¾¸Í»Ô¤ÎÉÂ±¡¶ÐÌ³°å¤¬77ÆüÏ¢Â³¶ÐÌ³¸å¤Ë¼«»¦ »³·Á»Ô¤Î°äÂ²¤¬»Ô¤òÄóÁÊ¤·1²¯9000Ëü±ßµá¤á¤ë
ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ°å»Õ¤¬2023Ç¯¡¢77ÆüÏ¢Â³¶ÐÌ³¤ÎËö¤Ë¼«»¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Ê¤É²á¹ó¤Ê¶ÈÌ³¤¬¸¶°ø¤À¤È¤·¤Æ¡¢»³·Á»Ô¤Ë½»¤à°äÂ²¤¬ÉÂ±¡¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¾¸Í»Ô¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½1²¯9000Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÊ¤¨¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆâ²Ê°å¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ27ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¡¢¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¼«»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÅö»þ¡¢Æþ±¡´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤Î¤Û¤«¡¢ÀìÌç³°Íè¤äµßµÞÅöÈÖ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò»Ï¤á¤¿2023Ç¯4·î3Æü¤«¤é77Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«»¦¤¹¤ëÁ°¤Î3¤«·î´Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â1¤«·îÅö¤¿¤ê¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Äê¤á¤ë¡Ö²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¡×¤Î100»þ´Ö¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢1¤«·î´Ö¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤¬226»þ´Ö¤Ë¾å¤ë´ü´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¼«»¦¤Î1¤«·îÁ°¤ËÅ¬±þ¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á»Ô¤Ë½»¤àÃËÀ¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÁÊ¤¨¤Ç¡ÖÄ¹»þ´Ö¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤äÏ¢Â³¶ÐÌ³¤ÏÅ¬±þ¾ã³²¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¶¯¤¤¿´ÍýÅªÉé²Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£ÉÂ±¡¤Ï¶ÈÌ³ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¤Î¡Ö°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¡×¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¾¸Í»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½1²¯9000Ëü±ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï¹ð¤ÎÉÂ±¡¤ÏYBC¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö·¸ÁèÃæ¤Î¤¿¤á¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Î¼«»¦¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÇðÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤¬Ï«ºÒ¤òÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£