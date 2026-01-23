将来的な整備が法律で位置づけられながらも建設に至っていない全国の新幹線の整備実現を目指し、機運を高めようという全国的な大会が22日、初めて開かれました。吉村知事はビデオメッセージで奥羽新幹線と羽越新幹線の早期実現を訴えました。



この総決起大会は、全国各地で現在も整備に至っていない新幹線の「基本計画路線」の建設を目指す全国の関係団体などが出席し、今回初めて開かれました。

いずれも県内区間を含む福島と秋田を結ぶ「奥羽新幹線」と富山と青森を結ぶ「羽越新幹線」は、1973年に将来的な整備を行う政府の「基本計画路線」に位置づけられましたが、具体的な建設への動きはいまも進展がない状態です。大会では、奥羽新幹線と羽越新幹線それぞれの整備を目指す団体の会長を務める吉村知事がビデオメッセージを寄せ、2つの路線の実現に必要な「整備計画路線」への格上げを訴えました。

また、現在整備に向けた検討が進んでいる山形新幹線の福島県との県境部を貫く仮称・米沢トンネルの早期事業化も訴えました。



吉村知事「新幹線ネットワークと一体として機能を発揮する幹線鉄道の機能強化の予算の大幅な拡充についても政府に対して働きかけていく必要がある」



大会では、「整備にかかる財源の確保」や「建設に必要な調査の早い時期の実施」、「自治体の財政負担の軽減」などを国に求めることを決議しました。