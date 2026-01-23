川越にこ

セクシー女優にとって、出身地は同郷のファンが増えるものであるのと同時に、身バレの可能性もある危険なものです。身バレを避けるため、出身地を公表しないセクシー女優もいるほど。
しかし、あえて「八丈島出身」と公表して話題を呼んだセクシー女優が、川越にこさんです。

身バレ100％の危険をものともせず、川越にこさんが出身地を公表した理由、そして公表によって得たものとは？

◆出身地を隠すくらいなら、辞めたほうがいい

――川越さんはデビュー後に「八丈島出身」を公表して話題となりました。でも、公表すると確実に身バレすると思うんですが、心配ではなかったですか？

川越にこ（以下 川越）：そこはもう、覚悟のうえで公表しました。もう「隠すぐらいなら、辞めたほうがいい！」と思ったので。

――デビュー時は「離島出身」程度で、具体的な島名は隠していましたよね。

川越：最初はやっぱり、事務所やメーカーさんが心配してくれて。私も最初は「島にいる、育ててくれたおばあちゃんになにかあったら」と考えて、離島出身にしたんです。

でも「出身地も言えないなんて、自分の仕事に対してすごく失礼だな」と考えて。隠すってことは、自分でも「セクシー女優の仕事を後ろめたく思っている」と言われても仕方がないじゃないですか。

――それは、たしかに。

川越：でも私は、セクシー女優の仕事はいろいろな挑戦もできるし、いろいろな人にも会えるし、魅力的な仕事だと思っていますし、好きなんです。それに「自分が選んだ道は正解だった！」と信じているので、公表を決めました。

◆身バレで流れた心ない噂も

――でも、当然身バレはしたんですよね。どういう反応がありました？

川越：やっぱり最初は、いろいろ言われました。「借金した」「ホストにハマった」みたいにお金や男性関係に問題がある、みたいな噂が流れて。

それだけならともかく、おばあちゃんが島の人からそういう話を聞かされて「どうしたらいいの、早く辞めて」となってしまったのが、ちょっとツラかったですね。

――人から話だけ聞かされたら、おばあちゃんも不安になりますよね。

川越：でも（2025年）1月のグラビア撮影で、業界に入ってから初めて八丈島に帰ったんですよ。そこでおばあちゃんと直接話して、私の仕事を理解してもらえたのがうれしかったです。

――しっかり説明して、認めてもらえた。

川越：はい。セクシー女優だけじゃなくほかの仕事、LAで行った舞台「OC JAPAN fair」の写真や動画も見てもらって、テレビ出演の話や、CDを発売した話とかもして。

それに、グラビア撮影で大勢のスタッフさんに囲まれて仕事している姿を実際に見たのも、おばあちゃんが認めてくれるきっかけになりました。グラビア撮影の様子は島の人も見ていて、それで私に対する良いイメージを持ってくれた人もけっこういたみたいです。

――やっぱり、実際に仕事をしている様子を見ると、印象は変わりますよね。

川越：なにより、事務所の社長が直接おばあちゃんと話をしたのも大きくて。おばあちゃんは職業のことはもちろんだけど、なにより「私が悪い人に騙されているんじゃないか」と心配していたんですよ。

でも、ちゃんと大勢のスタッフさんや社長に大事にされているって、安心したみたいです。

――じゃあ、今ではだいぶ八丈島でも受け入れられている感じですか。

川越：もう、島の全員が知っているような状態ですから（笑）。

今はたびたび帰っているんですが、話かけてくれたり、サインをお店で飾ってくれたりすることも増えました。そうやって受け入れてくれる人が増えたから、私も「八丈島出身です！」ってどんどんアピールしていますね。