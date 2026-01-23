コスプレイヤーでタレントのえなこさんが自身のインスタグラムで、誕生日を迎えたことを報告しました。

【写真を見る】【 えなこ 】「誕生日を迎えました」柔らかなニット姿でケーキに微笑 「与えてもらっているばかりなので、少しでもお返しできるように」

えなこさんは「本日、誕生日を迎えました」と報告。「あみがお祝いしよって言ってくれて」「素敵なところにご飯連れてってもらったよ」と、同じ所属のタレント・南あみさんと食事を共にしたものと思われます。







えなこさんは、刺激的だったり幻想的だったりする仕事での装いとは全く離れた、柔らかなニットをまとったリラックスした装いでの写真を投稿。バースデーケーキを前にしてロングヘアを自然に下ろした表情は、ちょっと照れたように微笑んでいます。







えなこさんは「歳を重ねるたびに、周りの人や環境にとても恵まれている人生だなぁと実感します！」「与えてもらっているばかりなので、少しでもお返しできるように」と、言葉を尽くして周囲への感謝を伝えています。









「今年も1日1日を大切に、充実した日々を送りながら頑張りたい」と語るえなこさんに、フォロワーや仲間から多くの祝福が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】