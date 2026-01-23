“居座り寒波”あすから2度目の大雪ピーク　日曜にかけ東北・北陸で短時間の積雪急増、名古屋など太平洋側にも雪雲

今シーズン最強・最長寒波の影響で、23日も新潟など北陸を中心に大雪となっています。

23日午前10時前の新潟・十日町市の映像では、アーケードの屋根を覆う分厚い雪と、雪が激しく降る様子が確認できます。

大雪の警戒が強まる新潟県では積雪が急増していて、十日町市では今シーズン初めて2メートルを超えました。

新潟県では25日にかけて積雪が増える見込みで、予想される24時間降雪量は、多いところで24日朝までに80cm、24日から25日朝までに70cm、25日から26日朝までに70cmとなっています。

普段雪が多い新潟でも異例の大雪に警戒が続いています。

そして、今回の寒波は24日から2度目の大雪のピークを迎える予想です。

24日朝は九州や四国など西日本の市街地でも雪が降り、24日午後には関東や東海の山沿いでも雪の降り方が強まる恐れがあります。

25日にかけ、東北や北陸では短時間に積雪が急増し、名古屋など太平洋側にも雪雲が流れ込む予想です。

24日朝からの24時間に予想される降雪量は、東北・北陸・東海で70cm、関東甲信で50cm。

また25日朝からの24時間に予想される降雪量は、東北や北陸で70cmと災害級の大雪となる恐れがあります。

車の立ち往生などの交通障害や雪崩・落雪などにも引き続き警戒が必要です。