犬を入れてはいけない場所の特徴

1.危険な物があること

包丁・ハサミ・カッターなどの刃物類は、犬が触れるだけでも危険なものです。犬は何でも口に入れたがるので、口にくわえてしまってはより危険です。

「返して～」と飼い主から追いかけ回されると、口にくわえたまま逃げ回り、さらに危険度は増します。

また、洗剤・漂白剤・除光液・人間用の薬やサプリメントなどは、犬が誤飲すると中毒症状を起こす恐れがあります。

液体や小さなものであると、飲み込んでしまいやすく、重篤な症状があらわれるまで飼い主にも気づかれない恐れがあります。

2.火や熱を扱うこと

火や熱を扱う部屋では、犬が火傷を負ってしまうことがあります。キッチンのガスコンロに犬が手を触れ、火事になってしまったケースがあります。

飼い主が料理に夢中になっているとき、熱いスープなどを犬が誤ってこぼしてしまうと、大火傷を負ってしまうでしょう。

衣類にアイロンがけをするときは、犬が部屋に立ち入ることがないようにしましょう。リビングに火や熱を使う電化製品を置くときは、サークルで囲うようにしましょう。

3.衛生を保たなければならないこと

人間用のトイレには、トイレ用のお掃除道具や塩素系洗浄剤が置かれています。犬が誤って舐めてしまうと危険です。

トイレは雑菌も多い場所です。犬が壁や床を舐めてしまうと、体調不良や感染症の原因になってしまう恐れがあります。

衛生面と犬の健康面を考え、立ち入りは絶対に禁止にした方がよい場所です。

4.壊れやすい物や高価な物があること

壊れた物の破片で犬が怪我をしてしまう恐れがあります。壊してしまった物が高価なものであると、飼い主は大きなショックと後悔を背負うことになるでしょう。

しまっておくのはもったいないからと、飾っておきたい物もありますよね。大切なものが置かれている部屋は、犬の立ち入り禁止エリアにしましょう。

5.犬が落下したり転倒したりしやすいこと

階段やベランダやバルコニーは、犬が落下したり転倒したりし、大怪我を負ってしまうだけでなく、命にも関わる恐れのある危険な場所です。

階段の上り下りをさせないため、ペットゲートを設置しましょう。必要なときは、飼い主が抱っこして上り下りしましょう。

ベランダやバルコニーで遊んだり日向ぼっこをしたりするときは、終始、飼い主が付き添いましょう。

6.犬が閉じ込められる可能性があること

クローゼットや押し入れや物置など、犬が入った後に扉が閉まってしまうと、閉じ込められてしまう恐れがあります。

長時間閉じ込められたままであると、熱中症になったり、ストレスによって体調を崩したりする恐れがあります。

場所によっては、窒息の恐れもあるでしょう。

7.ストレスや事故につながること

来客が多い部屋は犬に強いストレスを与えます。大きな音が出る場所は、犬に強い不安と緊張を与えます。恐怖心を抱かせてしまうと、パニックやチアノーゼを引き起こす恐れもあります。

犬に強い刺激を与える部屋には立ち入りできないようにしましょう。

8.温度や湿度の管理が難しいこと

温度と湿度が高い場所では熱中症になる恐れがあります。極端に冷え込むことがある場合では、血流が悪くなったり、消化不良を引き起こしたりすることがあります。

また、持病を急激に悪化させてしまい、命に関わる恐れがあります。犬のケージやベッドを置くときは、直射日光が当たる場所、冷気が入り込む窓辺などは避けるようにしましょう。

まとめ

犬を入れてはいけない場所の特徴を8つ解説しました。

危険な物があること 火や熱を扱うこと 衛生を保たなければならないこと 壊れやすい物や高価な物があること 犬が落下したり転倒したりしやすいこと 犬が閉じ込められる可能性があること ストレスや事故につながること 温度や湿度の管理が難しいこと

自宅の部屋にも愛犬にとって危険な場所があります。愛犬が安全に暮らすため、飼い主との快適な共同生活のために、環境を見直したり、必要な制限を設けたりすることが大切です。

(獣医師監修：葛野宗)