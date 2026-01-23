「叫んではいけない。基本的なマナー」元世界王者は苦言 大坂なおみ戦で起きた“モラル問題”に賛否両論「ナオミはわざとやっていると？」
チルステア戦で緊張をほぐそうとした大坂の言動が話題となった(C)Getty Images
コート上での“モラル”が問われる事態となった。
SNSなどで論争となったのは、現地時間1月22日に行われたテニスの全豪オープン女子シングルス2回戦、世界ランキング17位の大坂なおみがフルセットの末に同41位のソラナ・チルステア（ルーマニア）を破った試合での一幕だ。
【動画】大坂なおみが思わず困惑 ルーマニアの名手との騒動シーン
4-2とリードして迎えた最終の第7ゲームが30−30となった際に、相手のファーストサーブがネットにかかった刹那、大坂は「カモンッ」と叫んだ。試合後に「私はとにかく良いプレーをしようと思っていました」と明かした当人の言葉からしても場を乱すような意図はなかったと思われるが、劣勢にあったチルステアは憤怒。セカンドサーブを打とうとした動作をやめ、主審に対して「ねぇ、ポイントの合間に『カモン！』と言っていいの？ そもそもポイントの合間に何かを話せるものなの？」と執拗な抗議を展開した。
思わぬクレームにも「まだサーブを打っていなければ、妨害行為にはあたりません」と冷静に応対した主審がその場は収めたが、35歳のベテランの苛立ちは収まらず。試合終了直後に大坂から握手を求められたチルステアは「あなたはフェアプレーってものが何かを分かってない！ 長くプレーしているはずなのに、（フェアプレーを）まったくわかっていない」と叱責。大坂を困惑させる事態となった。
礼節が重視されるテニスにあって、はたして大坂の言動は賛否両論を生んだ。当然ながら、OBたちの見解も分かれている。
1999年のウインブルドン女王でもあるリンゼイ・ダベンポート氏は、米専門メディア『Tennis Channel』の解説において「ナオミのことなら誰もが知ってるわ。彼女には悪意なんて微塵もなかったと思う」と28歳の日本人プレーヤーの心情を慮った上で、テニス界にある“暗黙のルール”を守るべきとの見解を示した。
「ただ、彼女がああいう態度を続けたのは驚きもあった。自分の太ももとかを叩いて気合を入れるのは構わないと思うけど、サーブの間には叫んではいけないのよ。それはテニスの基本的なマナーよ」
また、オーストラリアのラジオ局『SEN』の取材に応じた元プロテニスプレーヤーのロジャー・ラシード氏は「アメリカのアマチュアテニスとかだと、相手を威圧したり、動揺させようとする行為が非常に多い。かなり露骨な不正行為もある」と分析。大坂の振る舞いに対する持論を口にした。
「（大坂の振る舞いは）違法か？ いや、そうはならないと思う。じゃあテニスのエチケットを乱すかと言われれば、そうなるかもしれない。彼女（チルステア）は、ナオミはわざとやっていると思ってたのかな？ 私は気に入ったか？ 正直、あまり気にしてなかった」
チルステアは試合後に「あの出来事について深く話すつもりはない」と釈明。すでにわだかまりがないことを強調したが、そのやり取りには後味の悪さだけが残った。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]