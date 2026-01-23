プロ野球球団・広島東洋カープの“あるグッズ”がX（旧ツイッター）上でバズったものの、カープオフィシャルグッズショップのサイトから消えてしまった──。

【写真】「大事なものを入れるのにピッタリ」話題沸騰、カープの“パンツトート”

カープ選手の“パンツ”がグッズに!?

話題となったのは、2026年のカープのグッズであるトートバッグ。拡散された画像には「数量限定」「在庫がなくなり次第終了します」といった情報の他、「フロントポケットはファスナー付き。大事なものを入れるのにピッタリ」という記載も。

「この商品は『Carpパンツリメイクトート』とみられ、1月16日時点でGoogleで検索すると“未使用の状態で球団が保管していた選手用のユニフォームパンツをトートバッグにリメイクしました”という商品情報は確認できます。ただ、商品ページに飛ぶと『404ERROR File Not Found...』『あなたがアクセスしようとしたページは見つかりませんでした。お探しのページは存在しないURL、または削除された可能性がございます』と表示されてしまいます」（スポーツ紙記者）

バズっていた画像を見ると、トートはユニフォームパンツのウエストからヒップくらいまでの部分を使用していたようで、フロントポケットはパンツの前ファスナーをポケットにリメイク。「大事なものを入れるのにピッタリ」の画像では、そのフロントポケットに水筒が差し込まれている。これがXユーザーに大ウケし、「ヤバすぎるってwww 場所がww」「社会の窓…じゃなくてカバンに窓があるんですね」「大事なものを入れるのにピッタリがやかましすぎる」「なんちゅうグッズ作んねん！？wwwwwwwwww」「水筒チョイスは狙ってるとしか思えない」「だいぶ攻めていて好き」など、ツッコミが殺到している。

詳細を確認できないのは、「数量限定」ということで在庫がなくなったためだろうか？ しかし、カープオフィシャルグッズショップのサイト上では、売り切れていても掲載されたままの商品もある。

先行販売で大好評、完売間近

なぜ「Carpパンツリメイクトート」の商品ページは消えてしまったのか？ 球団に問い合わせたところ、商品販売部の担当者が、商品発売の経緯から説明してくれた。

「『Carp パンツリメイクトート』は、選手が着用したユニフォームなどを見た目そのままに商品として再利用できないか、といった話から開発がはじまった商品です。今回の商品は、ユニフォームの見た目を残した状態で、商品として再利用できたものです。これまで選手着用のユニフォームの販売を検討する場合、ユニフォームのシャツ部分の活用が多く、パンツ系の活用ができておりませんでした。

パンツを活用するにあたり、この度、弊社のカバン製品を多数製作していただいております『タカヤ商事株式会社様』協力のもと、『Carp パンツリメイクトート』の商品化が実現いたしました。ユニフォームの見た目を損なうことなく、別商品に転換できたように思っています。今回は選手未着用のものを使用して商品化いたしましたが、今後は選手が実際に着用したユニフォームをいかに商品へ転換していくか、今後の課題として引き続き検討してまいります」

商品ページが消えたことには、ある事情が。

「今年から始まりましたカープファンクラブ『赤組』の『オンラインショッピングコース』に加入してくださった方限定で、2026年1月31日より発売する商品を先行で抽選販売を行いました。『Carp パンツリメイクトート』も今回の先行販売の対象商品のため、期間限定で先行公開しておりました。

新商品発売は2026年1月31日（土）午前10時からを予定しており、弊社オンラインショップならびに球場内グッズショップにて発売開始予定です。次回は1月31日より再び公開いたします。なお、『Carp パンツリメイクトート』はファンクラブでの先行販売が大変好評であったため、すでに完売間近となっており、通信販売では1月31日販売開始時点で取扱いの予定がございません。わずかですが球場内グッズショップ店頭にて展開する予定でございますので、実物をご覧になりたい方は1月31日にグッズショップまでご来店ください」

ネット上の反応については、こう語る。

「ご好評いただき、うれしい限りです。今回の商品にかぎらず、選手着用ものの製品化への活用は今後も続けて展開していけたらと考えております。今回は未着用のリメイク商品でしたが、今後は選手が実際に着用したものをリメイクし、商品ごとに風合いが異なる、オンリーワンの商品を開発し、ファンの皆様の心を掴むような商品ができればと考えております」

X上では、他球団のファンにもウケていた『Carpパンツリメイクトート』。再販売に加えて、今後のカープ新グッズにも期待したい！