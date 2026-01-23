東京都の小池百合子知事は２２日、高市首相と首相官邸で面会し、国と都が地方税制などの課題について話し合う「協議体」を創設することで合意した。

小池氏は面会後、記者団に対し、「２７日公示―２月８日投開票」で行われる衆院選の後、本格的に議論を開始する考えを示した。

関係者によると、面会は首相側の要請で行われた。国と都は、国際都市としての東京のさらなる成長と発展を見据え、地方税制を始めとする複数の課題について協議する方針で一致した。

政府・与党は昨年来、都と４６道府県の「税収格差」の是正（偏在是正）に本格的に乗り出し、先月中旬に策定した２０２６年度の与党税制改正大綱では、地方法人課税と固定資産税について是正措置を検討し、２７年度以降に「結論を得る」とした。

一方、都側は「偏在は存在せず、限られたパイの奪い合いをしている限り（国全体の）成長はない」と反論している。国側が検討を進める一部の「是正」策に対しては、総務省の第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を申し出る構えだ。

新設する協議体では、こうした「偏在是正」を含め、国と都で見解が異なる税を巡る課題を協議し、具体的な一致点を探る。

また、小池知事の掲げる▽首都防衛▽東京の強靱（きょうじん）化▽デジタル化▽スマートシティー――などの推進についても議論を重ね、国側の戦略・政策との整合性を取り、相乗効果も目指す。

協議体は木原官房長官をトップに官邸側が調整し、議題に応じて首相や知事も参加する。