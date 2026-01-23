関西テレビ（以下カンテレ）の岡宏幸氏（57）が23日、同局で新年会見を開き、昨年関東進出を果たした同局昼の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）への手応えを語った。

青木源太フリーアナウンサーが司会を務める同番組は、昨年9月29日からフジテレビ系で第2部（後2・48）の全国放送（一部地域を除く）を開始した。TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」と日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」が争ってきた平日午後に参戦。MCが青木、石井亮次、宮根誠司といずれも男性フリーアナウンサーがという共通点もあり、「三つ巴の戦い」として注目を集めた。

2強を前に苦戦を強いられ「フジテレビさんには申し訳ないと思っていますが、2部からの放送なので、現場は作り方に苦慮している」と語り、「構成上の問題が大きい」と分析。また、フジでは直前番組の数字も芳しくなく、良い流れを受けられていないことも挙げた。

ただ、フジでは2月25日から1部も放送することが決まった。番組の内容についても「今後はフジからの協力を得ることで最終調整中。中継や取材の応援態勢ができる」と、内容の強化に期待。現在カンテレを含め19局でネット放送されているが、4月以降はさらにエリアが拡大する可能性があるという。「全国で少しずつ戦う場を広げている」と語り、系列を代表する番組を目指すとした。

関西地区での視聴率は「（直前に放送する番組）ぽかぽかからのいい流れを受け、毎月、前年を超える数字で、見てくれている人が増えている」と説明。。裏の強い2番組と比べると、やや若い層が獲得できているのかなと。（若者を取り込むことで）将来まで見てもらえる、いい傾向かなと思う」と前向きに受け止めた。

カンテレ放送番組にも出演する石井、宮根両アナに配慮しつつ、青木アナの魅力についてについては、「宮根アナ、石井アナはキャラクターとして立っているが、青木アナは万人受けする、関西風に言うと、るシュッとされていて、首都圏エリアで見られる方にもなじむ。特に女性には受け入れられるキャラクターがあると思う」とし、今後の視聴率アップを担う“座長”に期待していた。