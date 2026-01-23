Ž¢ÂæÏÑÍ»öŽ£È¯¸À¤ò°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿º¨¤ß¡ÄŽ¢ÁíÍý¤¬»ä¤Ç¤¤¤¤¤«Ž£¤Ï¥Ö¥é¥ÕŽ¤¹â»Ô¼óÁê¤¬Ž¢²ò»¶Ž£¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿Ž¢¥¦¥é¤ÎÌÜÅªŽ£
¢£¡ÖÁíÍý¤¬»ä¤Ç¤¤¤¤¤«¡×¤Î¤¿¤á¤Î²ò»¶¤Ê¤É¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï23Æü¡¢Æ±Æü¾¤½¸¤µ¤ì¤¿ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°±¡¤ò²ò»¶¤·¤¿¡£2026Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ò¤Û¤Üµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡ÖËÁÆ¬²ò»¶¡×¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÂçµÁ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬19Æü¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤è¤ë²ò»¶É½ÌÀµ¼Ô²ñ¸«¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ë¤ÏÀµÄ¾¤¢Á³¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¼ç¸¢¼Ô¤¿¤ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
½°±¡Áª¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¤À¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤³¤ó¤ÊÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²ò»¶¤ÎÌÜÅª¤¬¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ê½°±¡Áª¤Ç¤Ï¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤«¤é½ÐÇÏ¡Ë¤Î»ÞÌî¹¬ÃË¡¦½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤Î¸òÂå¤À¡¢¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
Í½»»°Ñ°÷Ä¹¸òÂå¤¬²ò»¶¤ÎÌÜÅª¡©¡¡¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ë¤Õ¤·¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¡Ö»ÞÌîÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÌµËÅ¤Ê²ò»¶¤ÎÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢£¤Ê¤¼¡Ö½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¡×¤Ê¤Î¤«
¼«Ì±ÅÞ¤Ï2024Ç¯½©¤Î½°±¡Áª¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÌîÅÞ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Ç¤¤ÎÀÐÇËÌÐÀ¯¸¢¤Î»þ¤ÏÎ©·û¤Î°Â½»½ß»á¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Ï»ÞÌî»á¤¬°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌîÅÞ¤ËÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÎµÄ»ö¤¬ÌîÅÞÍÍø¤Ê·Á¤Ç¿Ê¤ß¡¢À¯¸¢¤È¤·¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¡ÖÍ½»»¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¡×¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£Èï³²ÌÑÁÛ¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡ÖÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¢£Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç»Ù»ýÎ¨¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤«¤Ã¤¿
¤À¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Î¾ì¹ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»¿À®Êý¿Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í½»»¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ò¡¢¼«¤é»ö¼Â¾åÈ¿¸Î¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢º£²ó¤Î²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±À¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ½»»°Æ¤À¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î²ò»¶¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï¡¢Á´¤¯´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ä¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤¬À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤ë´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ê¤É¤Î¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤òÌîÅÞ¤ËÄÉµÚ¤µ¤ì¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤¦¤Á¤Ë²ò»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡½¡½¡£ËÁÆ¬²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÍýÍ³¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¡£
¤À¤¬¡¢°Ñ°÷Ä¹¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ê²¿¤Ê¤é¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ë¡¢ÌîÅÞ¤ÎÄÉµÚ¤¬¤ä¤à¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Ë¡Ö»ÞÌî°Ñ°÷Ä¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢£ËÌÊýÎÎÅÚ¡Ö³°¹ñ¤Ë¶á¤¤¡×È¯¸À¤ò½ä¤ë¶ì¤¤»×¤¤½Ð
¤¢¤ì¤³¤ì»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯11·î10Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î»ÞÌî»á¤ÎµÄ»ö¿Ê¹Ô¤À¡£
¤³¤ÎÆü¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿Î©·û¤ÎÂçÃÛ¹ÈÍÕ»á¤Ï¡¢²«ÀîÅÄ¿Î»Ö²Æì¡¦ËÌÊýÃ´ÅöÁê¤¬ËÌ³¤Æ»º¬¼¼»Ô¤ÎÇ¼º»ÉÛÌ¨¤«¤éÂÐ´ß¤ÎËÌÊýÎÎÅÚ¤ò»ë»¡¤·¤¿ºÝ¡Ö°ìÈÖ³°¹ñ¤Ë¶á¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿ÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¡ÖËÌÊýÎÎÅÚ¤ò³°¹ñ¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¡Ö¡ØËÌÊýÎÎÅÚ¤Ï¤ï¤¬¹ñ¸ÇÍ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ê¡ÊÈ¯¸À¤Ï¡Ë¸í²ò¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢²«ÀîÅÄ»á¤ËÅÅÏÃ¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÅúÊÛ¤ÎÄ¾Á°¡¢»ÞÌî»á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÂçÃÛ»á¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡Ö¡Ê²«ÀîÅÄ»á¤Ï¡ËÂç¿Ã¤Î»ñ¼Á¤Ë·ç¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¸µÅçÌ±¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£»ÞÌî»á¤Ï¹â»Ô»á¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢»ØÌ¾¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÐÌÚÉÒ½¼³°Áê¤¬¤Ê¤¼¤«ÆÍÁ³ÀÊ¤òÎ©¤Á¡¢¼«¤éÅúÊÛ¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ºÁíÍý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÂçÃÛ»á¡£»ÞÌî»á¤ÏºÆ¤Ó¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¡×¤È»ØÌ¾¤·¤¿¤¬¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï¤µ¤é¤ËÈ¯¸À¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£»ÞÌî»á¤ÏÌÐÌÚ»á¤ËÂÐ¤·¡Ö»ØÌ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³°Ì³Âç¿Ã¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¶¯¤¯À©»ß¤·¤¿¡£
¼ÁÌä¼Ô¤¬µá¤á¤ëÅúÊÛ¼Ô¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ËÅÞÇÉÀ¤ÏÁ´¤¯¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¹â»Ô¼óÁêÍÊ¸î¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡Ö³ÆÂç¿Ã¤¬ÅúÊÛ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Þ¤Ç¼óÁê¤¬ÅúÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ÞÌî»á¤ÎµÄ»ö¿Ê¹Ô¤òÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î¿´¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×È¯¸À¤«¤éÍè¤ë¡ÖµÕº¨¤ß¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë¶¯¤¤¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÂçÃÛ»á¤Î¼ÁÌä¤Î3ÆüÁ°¤È¤Ê¤ë11·î7Æü¡£¼óÁê¤È¤·¤Æ½é¤ÎÍ½»»°Ñ¤ò¹µ¤¨¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¸áÁ°3»þ¤«¤é¸øÅ¡¤ËÆþ¤ê¡¢´±Î½¤ò½¸¤á¤¿ÅúÊÛ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ò³«¤¤¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤ÆÆþÇ°¤ËÅúÊÛ¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¼óÁê¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ðËÜË¡¾å¤Î¡ËÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£È¯¸À¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤â¶ì¸À¤¬½Ð¤¿¡£
¼óÁê¤Ï¤½¤Î¸å¤âÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤òµñ¤ó¤À¤¬¡Öº£¸å¤ÏÆÃÄê¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤ÇÌÀ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿µ¤à¡×¤È¡¢Í½»»°Ñ¤ÇÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´°àú¤Ê½àÈ÷¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½éÆü¤«¤é¤È¤ó¤À¼ºÇÔ¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÍ½»»°Ñ¤Ç¤ÎÌîÅÞ¤È¤Î¼Áµ¿¤ËÁêÅö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¼óÁê¤Ï19Æü¤Î²ò»¶É½ÌÀ²ñ¸«¤Ç¡Ö½°»²ËÜ²ñµÄ¤ä¡ÊÊäÀµ¡ËÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÆüËÜÀ¯¼£¤Î¸½¾õ¡¢±ÊÅÄÄ®¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÄË¤¤¤Û¤É¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Èï³²¼Ô°Õ¼±¤«¤éÍè¤ëµÕº¨¤ß¤¬¡¢º£²ó¤ÎËÁÆ¬²ò»¶¤ò²èºö¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¹â»Ô¼óÁêÂ¦¶á¤é¤Ë¤è¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤ºÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ÎÅúÊÛ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿Î©·û¤Î²¬ÅÄ¹îÌé»á¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ËÌµÍý¤ä¤êÅúÊÛ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×»ÞÌî»á¤ÎµÄ»ö¿Ê¹Ô¤Ë¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¡Ö°ÂÇÜ1¶¯¡×»þÂå¤Î¡Ö¶¯¤¤½â¡×¤¬¤Û¤·¤¤
¤«¤Ä¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬Í½»»°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢°Ñ°÷Ä¹¤¬À¯ÉÜ´ó¤ê¤ÎµÄ»ö¿Ê¹Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÌîÅÞÂ¦¤«¤éÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Âè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤Î2020Ç¯¡¢¼óÁê¤Ë¤·¤«ÅúÊÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¼ÁÌä¤Ç´Ø·¸³ÕÎ½¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿Ãª¶¶ÂÙÊ¸½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÌîÅÞÂ¦¤¬¡Ö±¿±Ä¤¬À¯ÉÜ´ó¤ê¤ÇÉÔ¸øÊ¿¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¡¢²òÇ¤·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö1¶¯¡×¤ò¥¿¥Æ¤Ë¶¯°ú¤Ê¸¢ÎÏ¹Ô»È¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ËÆ´¤ì¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î¤³¤È¤À¡£Ãª¶¶»á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÍè¼óÁê¤¬ÅúÊÛ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤òÂ¾¤Î³ÕÎ½¤Ë¿¶¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡ÖÌîÅÞ¤«¤é¼óÁê¤ò¼é¤ë½â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¡¢¼«¤é¤ËÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤òºî¤ê¤¿¤¤¡¢¤ÈË¾¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¹â»Ô¼óÁê¤¬¿Ê¤á¤¿¤¤¡Ö¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ë²þ³×¡×¤ÎÀµÂÎ
¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¾¤Ë¤³¤Î½°±¡Áª¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Í¿ÅÞ¤È¤Ê¤ê¡¢Í½»»°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤òÃ¥´Ô¤·¤Æ¹ñ²ñ¤ò³Ú¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤ë´Ä¶¤òºî¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡£²ò»¶É½ÌÀ²ñ¸«¤Ç¡¢¼óÁê¤Ï²¿ÅÙ¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ëÂçÃÀ¤Ê²þ³×¤Ë¤â¡¢ÈãÈ½¤ò¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²Ì´º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡×
¡ÖÂçÃÀ¤Ê²þ³×¡×¤Î¶ñÂÎÁü¤¬¤¤¤Þ°ì¤ÄÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢È¯¸À¤«¤éÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¡×¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤Î¶¯²½¡×¤¢¤¿¤ê¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò2Ç¯´Ö¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬Æ±ÍÍ¤Î¸øÌó¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡Ö¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¡×¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡Ê¤Ä¤¤¤Ç¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¯ºö¤Ï2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼Â¸½¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤À¡£À¯ºö¤ÎÀ§Èó°ÊÁ°¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÏÁ´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡Ö°ÂÊÝÀ¯ºö¶¯²½¡×¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¶¯²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀïÎ¬3Ê¸½ñ¡×¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡¢¹ñ²ÈËÉ±ÒÀïÎ¬¡¢ËÉ±ÒÎÏÀ°È÷·×²è¡Ë¤ÎÁ°ÅÝ¤·²þÀµ¡¢¹ñ²È¾ðÊó¶É¤ÎÀßÃÖ¡¢¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡À©Äê¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¸ø¼¨Á°¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤â¤¦¾¯¤·¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬¸øÌó¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡Ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡Ö¼óÁê¤Ø¤ÎÇò»æ°ÑÇ¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ë¡×À¯ºö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
²ñ¸«¤ÇËÁÆ¬È¯¸À¤Ë30Ê¬¤â»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¯ºö¤Î¶ñÂÎÁü¤ò¸ì¤ë¤Î¤òÈò¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¼ÔÃÄ¤«¤éÍ¾·×¤Ê¼ÁÌä¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿´Íý¤âÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¢£¥¤¥¨¥¹¥Þ¥óÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ç¡Ö³Ú¤ÊÀ¯ºö¼Â¸½¡×¤ò²èºö
¤½¤·¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¯ºö¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡ÖÈãÈ½¤ò¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²Ì´º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤ÏÌÌÅÝ¤ÊÅúÊÛ¤«¤é¶ËÎÏÆ¨¤²¤Æ¡¢´Ø·¸³ÕÎ½¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈãÈ½¤ò¶²¤ì¤º¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÌîÅÞ¤ÎÈãÈ½¤Ë¼ª¤òÂß¤µ¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö²Ì´º¤Ë¡×¶¯¹ÔºÎ·è¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤ËÀ¯ºö¼Â¸½¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤¤¡½¡½¡£
¡Ö»ÞÌî»á¸òÂå¡×ÏÀ¤Î±¢¤Ë¤Á¤é¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤äËÁÆ¬²ò»¶¤ò¿Ê¸À¤·¤¿´±Å¡´´Éô¤é¤Ë¤è¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê»×ÏÇ¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÌîÅÞ¤Î¼ÁÌä¤ä¡¢¼«¤é¤ËÅúÊÛ¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¤ÎµÄ»ö¿Ê¹Ô¤Ë¤µ¤¨¶±¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊý¤ÇÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÀ¯ºö¤òÀ¼¹â¤Ë¶«¤Ö»Ñ¤Ï¡¢²¿¤È¤â³ê·Î¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
ÈøÃæ ¹á¾°Î¤¡Ê¤ª¤Ê¤«¡¦¤«¤ª¤ê¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£1988Ç¯¤ËËèÆü¿·Ê¹¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢À¯¼£Éô¤Ç¼ç¤ËÌîÅÞ¤ä¹ñ²ñ¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¡£À¯¼£ÉôÉûÉôÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø°ÂÇÜ¿¸»°¤È¿ûÄ¾¿Í¡¡Èó¾ï»öÂÖ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÌîÅÞÂè1ÅÞ¡¡¡ÖÊÝ¼é2ÂçÀ¯ÅÞ¡×¤Ë¹³¤·¤¿30Ç¯¡Ù¡Ê¸½Âå½ñ´Û¡Ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÈøÃæ ¹á¾°Î¤¡Ë