【モデルプレス＝2026/01/23】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが1月22日、自身のInstagramを更新。ウィッグ姿を公開した。

【写真】ベテラン夫婦芸人の妻「一瞬誰かと」別人級のロングヘア姿

◆さゆり、柔らかい雰囲気引き立つウィッグ姿披露


さゆりは「一瞬誰かわかんなくないですかぁ〜」「ウィッグです〜」と記し、ウィッグを着用した写真を投稿。柔らかい雰囲気が引き立つゆるやかなウェーブがかかったブラウンカラーのロングヘア姿を披露し、「どうしてウィッグかっていうと 頭頂部におハゲできてるから〜の巻〜」と説明した。

また、階段で撮影したショットには、美しい脚が際立つ白のミニスカート姿が収められている。

◆さゆりの投稿に「誰かと思った」と反響


この投稿は「破壊力すごい」「一瞬誰かと思った」「二度見した」「めちゃくちゃ似合ってる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

