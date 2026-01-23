「かつみ・さゆり」さゆり「頭頂部におハゲできてるから」ウィッグヘアで変身「一瞬誰かと」「似合ってる」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/01/23】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが1月22日、自身のInstagramを更新。ウィッグ姿を公開した。
【写真】ベテラン夫婦芸人の妻「一瞬誰かと」別人級のロングヘア姿
さゆりは「一瞬誰かわかんなくないですかぁ〜」「ウィッグです〜」と記し、ウィッグを着用した写真を投稿。柔らかい雰囲気が引き立つゆるやかなウェーブがかかったブラウンカラーのロングヘア姿を披露し、「どうしてウィッグかっていうと 頭頂部におハゲできてるから〜の巻〜」と説明した。
また、階段で撮影したショットには、美しい脚が際立つ白のミニスカート姿が収められている。
この投稿は「破壊力すごい」「一瞬誰かと思った」「二度見した」「めちゃくちゃ似合ってる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆さゆり、柔らかい雰囲気引き立つウィッグ姿披露
◆さゆりの投稿に「誰かと思った」と反響
