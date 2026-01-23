Number_i平野紫耀、胸筋際立つプールショット公開「思わずズームした」「息をのむ美しさ」と話題に
【モデルプレス＝2026/01/23】Number_iの平野紫耀が1月22日、自身のInstagramを更新。プールショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】28歳アイドル「思わずズームした」衝撃の胸筋プールショット
「ルイ・ヴィトン」2026秋冬メンズ・ファッションショーのためにパリに訪れている平野は、「day off」と記して現地でのオフショットを複数枚投稿。船上をイメージした壁が印象的なプールで撮影した写真には、胸の高さまでプールに浸かった平野の姿が収められており、鍛え上げられた胸筋が際立っている。また、サングラスを着用してパリの街を満喫するショットなども投稿している。
この投稿は「レベチのかっこよさ」「息をのむ美しさ」「思わずズームした」「スタイル良すぎて次元が違う」「完璧すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆平野紫耀、肉体美輝くプールショット披露
◆平野紫耀の投稿に「息をのむ美しさ」と反響
