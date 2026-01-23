「つまんない女、と吐き捨てられ…」アラサー女性が体験した“婚活地獄”がツラすぎる！＜漫画＞
「婚活は相手探しじゃありません。自分探しなんですよ」
厳しくも鋭いひとことを投げかけられ、うつむいて無言になる女性。でも、自分探しっていったい何？
そんな問いにこたえたのが、『結婚さえできないわたし 29歳からの婚活地獄』（KADOKAWA、魚田コットン著、2025年）。
◆結婚適齢期という呪い
取材をもとにしたという本書は、結婚を通して幸せになろうともがく、ひとりの女性の物語です。
主人公の渡辺アスカは29歳。高校時代の同級生、ユウナは3年前に結婚、今は2歳の娘のママ。同じく同級生のマイは、弁護士との結婚が決まったばかり。
みんなに置いていかれる。焦りを感じたアスカは、婚活を開始します。婚活パーティにマッチングアプリ、あらゆる手段で相手を探す中、アスカが味わったのは残酷な現実でした。
◆「選ばれない私」を突きつけられる婚活地獄
たくさんの出会いに戸惑いながらも、アスカは次々にデートを敢行します。良い人だとすっかり信じたら、実際は体目当てなんてことも。29歳を年増呼ばわりされて、悔し涙に暮れます。でもその一件で、結婚に対して慎重になり、結婚相談所へ入会するのです。
やがて“運命の人”にめぐり合い、結婚目前までいくものの、理不尽な理由で、あえなく破談。絶望したアスカは、いつしか友人にも婚活を隠すようになりました。
どん底から自暴自棄になったアスカは、ハイスペックな相手に固執していきます。選ばれなかった私、を必死にかき消すように、無謀な条件を結婚相談所の担当者にぶつけるのです。
条件のいい相手と結婚できる私、選ばれる私。アスカにとって結婚は、自分を全肯定してくれるツールと化していきました。
◆結婚の幸福は、自分だけのものじゃない
「随分と自己評価が高いんですね」と、アスカは担当者に笑顔で諭されてしまいます。自己評価が高いのは、悪いことではないです。ただ結婚はふたりで幸せになるもの。アスカだけが幸せな結婚、というのは成立しないのです。
「あなたは理想の相手に見合うほどの条件を持っていますか？」。正論すぎて、きつすぎて、反論もできません。アスカにも怒りが込み上げますが、怒りの正体は、実は悲しみではないでしょうか。選ばれなかった私は不幸だと、幸せになれないと、アスカは無意識に決めつけてしまったのです。
◆婚活に挫折して、引きこもった末に……
男性受けするファッションやヘアスタイルをリサーチして、アポ取りした男性と会う。週末ごとのルーティンに疲弊し、心ここにあらずの状態で出会いを繰り返しても不毛なだけだと、アスカはやっと気づきます。
＜どうして婚活なんてしてるんだろう……？＞
空虚。引きこもり。身なりもかまわなくなたアスカは、部屋の掃除もしなくなりました。
心身が飽和状態になったアスカに、30歳の誕生日がやってきます。お祝いは、両親とアスカの3人。ささやかなひとときに、アスカはやっと何が自分の幸せなのか気づくのです。
アスカの生き方は、確かに不器用で痛々しいかもしれません。でも幸せのために懸命にもがく姿は、実にリアルで共感できますし、応援したくなります。結婚を通して自分を知るのは、こわくもありますが、自分らしい幸せは、その先にあるのだと、教えてくれる1冊です。
＜文／森美樹＞
【森美樹】
小説家、タロット占い師。第12回「R-18文学賞」読者賞受賞。同作を含む『主婦病』（新潮社）、『私の裸』、『母親病』（新潮社）、『神様たち』（光文社）、『わたしのいけない世界』（祥伝社）を上梓。東京タワーにてタロット占い鑑定を行っている。X：@morimikixxx
