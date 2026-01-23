【アーチャー/ドゥルガー】 9月 発売予定 価格：32,780円

KADOKAWAのフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」は、フィギュア「アーチャー/ドゥルガー」を9月に発売する。価格は32,780円。

本製品は、スマホゲーム「Fate/Grand Order」より、アーチャーのサーヴァント「ドゥルガー」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

「虚数羅針内界 ペーパームーン」で登場した際の霊基第一段階の姿で立体化しており、大迫力の神授兵装と抜群のプロポーションを忠実に再現。

大胆すぎる衣装と全身を彩る装飾品、美しいラインを描く後ろ髪なども見どころであるほか、台座は元イラストをイメージして水面に仕立てている。

「アーチャー/ドゥルガー」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高（槍の先まで）約265mm、頭頂高 約240mm

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。