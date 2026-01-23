自民党で長野２区の選挙区支部長を務める藤田ひかる氏（３５）が、妊娠を公表した。

２３日までにＸ（旧ツイッター）やインスタグラムを更新し、「来週から、衆議院選挙が始まります。大好きな日本、そして信州を、次の世代に引き継ぎたい。その一心で、私は長野２区から政治への挑戦を続けています」とコメント。

「その中で、新しい命を授かりました」と明かし、「妊娠中の選挙ということで、葛藤や不安があるのも事実です。しかし、この悩みは、命を授かった多くの親たちが経験してきたものでもあります。だからこそ私は、政治の現場から、妊娠・出産・子育ての当事者として、誰もがその人らしい選択をできる社会をつくっていきたい」とつづった。

「それは、諦めることなく新しい政治を切り拓（ひら）いてこられた高市早苗総理の姿が示してくれていることでもあります」とし、「多くの方のご理解やご協力に感謝しながら、また健康に十分配慮しつつ、この挑戦に臨んでまいりたいと思います」と記した。

公式サイトによると、藤田氏は一橋大学社会学部卒。米国ハーバード大学ケネディスクール公共政策修士課程で学ぶ。外務省で約１０年間、経済外交や安全保障政策の立案等に取り組み、戦略コンサルティング会社のマッキンゼー・アンド・カンパニーで勤務した。