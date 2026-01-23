日本銀行の植田和男総裁は２３日の金融政策決定会後、記者会見を開いた。

一時、１９９９年以来、約２７年ぶりの高水準となる２・３％台に上昇した長期金利について、「かなり速いスピードで上昇してきている」との認識を示した。

上昇の背景については、「市場では先行きの経済・物価情勢、財政政策、金融政策が影響しているとの声がある。年度末要因で超長期債の需給が不安定化しているとの声も聞かれる」と指摘。日銀の対応については、「通常と異なる例外的な状況では、市場における安定的な金利形成を促すため、機動的オペ（公開市場操作）などを実施することもあり得るというふうに考えている。政府などと緊密に連絡しつつ、役割を踏まえて判断していく」と説明した。

２０２５年１２月に政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度に引き上げたことの影響については、「これまでのところ、企業の資金需要は緩やかに増加している。金融機関の貸し出し態度も引き続き積極的だ」と述べた。その上で、「金融環境は緩和した状態が維持されていると認識している」と話した。

外国為替市場で進む円安と物価上昇との関係については、「全体的にインフレ（物価上昇）率が上がっており、『基調的な物価上昇率』も少しずつ上がってきている中では、小さな動きでも注意を払っていかないといけない」と述べた。

また、会見では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が刑事捜査の対象になった問題を巡り、世界の中央銀行トップらがパウエル氏を支持する声明を出した動きについても質問が出た。植田氏は声明に参加しなかったが、その理由について、「本件は米国の内政に絡む事項であり、これまでの私たちの対応と同様に、ステートメント（声明）に参加しないことが適当だと判断した」と説明した。

日銀は２３日の決定会合で、政策金利を０・７５％程度に据え置くことを賛成多数で決めた。