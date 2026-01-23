Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Íµ¤¡Ö¤É¤Ä¤Ü¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤È¤Ï¡ª¡©¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¡¢Å´Æ»¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬À½ºî¡ÄÇ®¿´¤Êà²¡¤·Å´á¤â
¡¡Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¤É¤Ä¤Ü¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤ÎÌ¾¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤¢¤ë¡£Å´Æ»¥«¥á¥é¥Þ¥óÄÚÆâÀ¯Èþ¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¡á¹â¾¾»Ô¡á¤¬À½ºî¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î±Ø¤Ê¤É¤ËÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥à°õ¤Ç¡¢²¬»³¸©Æâ¤Ç¤Ï¿·¸«»Ô¤ÎJR·ÝÈ÷¡¦ÇìÈ÷Àþ¤Î3±Ø¡£2025Ç¯¤«¤é»Ô¤Î´Ñ¸÷¿¶¶½¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤âÌ³¤á¤ëÄÚÆâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·¤Ë¿·¸«¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡×¤ÈPR¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤àÄÚÆâ¤µ¤ó¤Ï°Û¿§¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤Î°¦¾Î¤ÏÌ¾»ú¤Ë¤Á¤Ê¤à¡£
¡¡±Ø¼þÊÕ¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¤äÌ¾»º¤Ê¤É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¤ÏÍè±Ø¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç®¿´¤Ë¼ý½¸¤¹¤ë¡È²¡¤·Å´¡É¤â¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤òÃæ¿´¤ËÌµ¿Í±Ø¤¬Áý¤¨¡¢ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÖÃÏ°è³èÀ²½¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÄÚÆâ¤µ¤ó¤Ï12Ç¯¤«¤é±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÀ½ºî¡¦´óÂ£³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¸«»Ô´Ø·¸¤Ç¤Ï22Ç¯¤Î°æÁÒ±Ø¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë25Ç¯¤ËÉÛ¸¶¡¢ÌîÃÚÎ¾±Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÄ¾·Â8¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢°æÁÒ±Ø¤Î°õ±Æ¤Ï°æÁÒÆ¶¤ÈÆÃµÞ¤ä¤¯¤â¡Ö381·Ï¡×¡¢ÉÛ¸¶±Ø¤Ïº£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ÖSL»°½ÅÏ¢¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢ÌîÃÚ±Ø¤Ï1930Ç¯ÃÛ¤ÎÌÚÂ¤±Ø¼Ë¤òÀºÌ©¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï°æÁÒ±Ø¤ÈÌîÃÚ±Ø¤Ï³Æ±Ø¼Ë¡¢´ÉÍý¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤ÉÛ¸¶±Ø¤Ï»Ô´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÆÆâ½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë²¡¤½¤¦¤ÈÄ¹¤¤»þ´ÖÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¸«¤ë¡£¿·¸«¤òË¬¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÆ°µ¡¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¿Í¸ý¸º¤ä¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ»³´ÖÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ï¿·¸«»Ô¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¹âÎÂ»Ô¤ÎÈ÷ÃæÀîÌÌ±Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥×À½ºî¤ò·×²è¤¹¤ëÄÚÆâ¤µ¤ó¡£¡Ö¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢±Ø¤âÃÏ°è¤â¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹½ÁÛ¤âÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿»³ÍÛ¿·Ê¹¡Ë