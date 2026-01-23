【大雪の影響】JR在来線で運転の取り止め・運休へ 24日、25日の運転計画を発表（23日午後3時45分発表）《新潟》
JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の影響による大雪が見込まれるとして、JR東日本新潟支社は1月24日（土）、25日（日）の在来線で運転の取り止め・運休が発生すると発表しました。バスなどによる代行輸送はありません。（23日午後3時45分現在）
1月24日（土）
■特急しらゆき
全列車運休
■信越本線
・柏崎駅 ～ 長岡駅
⇒終日、上下線で列車の運転取り止め
・長岡駅 ～ 東三条駅
⇒18時頃から上下線で全ての列車の運転取り止め
※降雪状況により運転見合わせ区間拡大や時間を繰り上げて運転取り止めの場合あり
・水上駅 ～ 長岡駅
⇒終日上下線で列車の運転取り止め ※北越急行線直通の列車を含む
■磐越西線
・野沢駅 ～ 五泉駅
⇒始発から14時頃まで、上下線で列車の運転取り止め
■飯山線
・森宮野原駅 ～ 越後川口駅
⇒終日、上下線で列車の運転取り止め
■只見線
・会津川口駅 ～ 小出駅
⇒終日、上下線で列車の運転取り止め
1月25日（日）
■上越線
・水上駅 ～ 長岡駅 終日、上下線で列車の運転取り止め
※北越急行線直通の列車を含む
■飯山線
・戸狩野沢温泉駅～越後川口駅
⇒終日、上下線で列車の運転取り止め
■只見線
只見駅 ～ 小出駅
⇒終日、上下線で列車の運転取り止め
このほかの線区についても大雪の影響により、遅れや運休が発生する可能性が高くなっています。また26日（月）以降も大雪が見込まれているため、遅れや運休が発生する可能性が高くなっているということです。