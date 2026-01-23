¡ÖÆ´¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×WBCÁª½Ð¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÌ¾¸À¤Ê¤¾¤é¤¨°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬23Æü¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¼«¿È½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÒ¸¶Âç¤Ï¡¢2023Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¡£Á°²ó¤ÎWBC¤Ïº¸ÏÆÊ¢ÄË¤Ç½Ð¾ì¼Âà¤·¤¿ÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÎÂåÂØÁª¼ê¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÂåÌò¤¸¤ã¤Ê¤¯ºÇ½é¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÂÐÀï¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¹ñ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¤«¤â¤¹¤´¤¤ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Æ´¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Á°²óÂç²ñ·è¾¡¤òÁ°¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Ê¥¤¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈ¯¤·¤¿¡ÖÆ´¤ì¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£