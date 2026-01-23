フレッシュリーグ九州硬式少年野球協会九州北部地区連盟主催の「第15回メモリーズカップ2025中学3年生大会」（西日本新聞社など後援）が昨年11月22、24日、福岡市西区の今津運動公園野球場などで行われた。卒業を控えた3年生を主体にしたチーム編成で、同連盟とリトルシニアから9チームが参加。予選ブロックを勝ち上がった3チームによる決勝リンクの結果、2勝した佐賀フィールドナインが3年ぶり4度目の優勝を飾った。1勝1敗で宇美ファイターズが準優勝、3位は筑後サザンホークス。最優秀選手（MVP）は佐賀フィールドナインの野中豪暉（諸富中3年）、優秀選手に筑後サザンホークス戦でサヨナラ安打を放った宇美ファイターズの永露海斗（宇美南中3年）、敢闘賞に筑後サザンホークスの古川翔太（大牟田甘木中3年）が選ばれた。

▽決勝リンク

佐賀フィールドナイン

35021―11

00020―2

宇美ファイターズ

（5回コールド）

（佐）江口、森―野中蓮、東津（宇）城戸、田中―永露

▽二塁打 山崎、久我（佐）鬼武（宇）

筑後サザンホークス

0000110―2

000011―3

宇美ファイターズ

（筑）喜多村、古川―山田（宇）古賀、荒木―松尾光

▽二塁打 城戸（宇）古川（筑）

筑後サザンホークス

00000―0

1510×―7

佐賀フィールドナイン

（5回コールド）

（筑）宮本、高井良、古川―山田（佐）久我―野中蓮

▽三塁打 久我（佐）▽二塁打 鶴（筑）森（佐）

決勝リンク第2試合の筑後サザンホークス戦。2―2の同点で迎えた最終7回2死二塁、宇美ファイターズの3番永露が「狙っていた」外角直球を逆らわずはじき返した。打球は右翼を越えてサヨナラ安打。チームメートに笑顔で迎えられた永露は「中学生最後の大会。ばり、うれしい」と喜んだ。それまでの3打席は凡打に終わっていた。「みんなのために、勝つために全力を尽くした」と強い気持ちで勝利を呼び寄せた。

オール3年生で臨んだ宇美ファイターズはこの試合は絶対に負けるわけにいかなかった。1試合目で佐賀フィールドナインに2―11（5回コールド）で大敗していたからだ。

5回に先制点を許した直後の攻撃。6番城戸琉星（久山中）の右翼線を破る二塁打で口火を切る。田中稜也（大牟田甘木中）の右前打、古賀楓人（東山中）の適時中前打と3連打で同点に。1点を追う6回には2死一塁から代打日田瑛心（宇美中）の適時右前打で再び同点とした。投手陣も失点は最少にとどめるなど全員で粘り強く戦い、劇的な幕切れの演出をした。

今大会は、宇美スターズ6人と高田ファイターズ6人の合同チームとして登録。一致団結して最後の大会に臨んだ。一昨年5月の「理事長旗争奪中学1年生大会」で合同チームを組み、一度だけ一緒に練習したが、今回はぶっつけ本番。それでも12人が互いに大きな声を出して鼓舞し、連係プレーもスムーズにいったという。

永露は「中学3年間で学んだ、協力することの大切さや仲間の大事さを高校野球でも生かしたい」。次のステージでの活躍を誓った。