¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¿Í·Á·à!?
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¤ÎàÃÆ¤±¤ë¾Ð´éá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TEAM JAPAN(ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ)¤Î¸ø¼°X¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢·ëÃÄ¼°¤ÇÁÔ¹Ô²ñ´ú¼êÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¸ø¼°¥¦¥§¥¢»Ñ¤ÎºäËÜ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£¡¡¶¥µ»Ãæ¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÉ½¾ð¤È¤Ï°ã¤¦Å·¿¿à¥Ì¡¤Êà²Ö¿¥¥¹¥Þ¥¤¥ëá¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ì¤è¥³¥ì!ÌÀ¤ë¤¯¤ª¤â¤í¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¯¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯
Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦TEAM JAPAN¤Î¾Ð´é¤ò¤ªÆÏ¤±
¡Ú·ëÃÄ¼°¡¦ÁÔ¹Ô²ñ´ú¼êÂå¹Ô¡Û
ºäËÜ²Ö¿¥ Áª¼ê#MilanoCortina2026#TEAMJAPAN #¤È¤â¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò pic.twitter.com/RrmmYDWGux