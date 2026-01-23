MBS¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¡¢ºòÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉôÄûÀµ¤È¼Õºá¡¡°Õ¿Þ¤È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å3¡§40¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ï¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¤¤Î¤¦22ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄûÀµ¤È¼Õºá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÀä·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ªÅÐ»³¤ËÄ©Àï¤·¤¿³¤ÅÏÌ¤Íè¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î²ÏÅÄÄ¾Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ËÁÆ¬¡ÖºòÆü¤Î¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤ÆÄûÀµ¡¢¤½¤·¤ÆÀâÌÀ¡¢¼Õºá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¡¢¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¤Ç¤Ï½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç³ÆÅÞ¤Î¸øÌó¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ë»þ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ¡Ê°ì¸²¡Ë¤µ¤ó¤Ë»öÁ°¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë²èÌÌ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ë²è¤òÀâÌÀ¡£
¡¡ºòÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢»²À¯ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬ÂçÊÑ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÉðÅÄ¤µ¤ó¤¬°Õ¿Þ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àµ¤·¤¯¤Ï¡Ø¶¯¤¯¤Æ¼ê¤´¤ï¤¤ÆüËÜ¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÉðÅÄ»á¤¬¤¤ç¤¦¤ÎÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¡¢É½¸½¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤ê¤ï¤±°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ò¹Í¤¨¤ëÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¡¢»²À¯ÅÞ¤ò¡Ø¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¶¼°Ò¡É¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·³È÷¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¼þÊÕ½ô¹ñ¤«¤é¸«¤Æ¡Ø¼ê¤´¤ï¤¯´ÊÃ±¤Ë¤ÏÉî¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¡Ù¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë²ÏÅÄ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¤¬ÉðÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤½¤Î¸«²ò¤òÀµ¤·¤¯Ê¹¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Àµ¤·¤¯ÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³ÆÅÞ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä³°¸ò¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÃúÇ«¤Ë¼èºà¤·¤¿¾å¤Ç¸åÆüÊüÁ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁªµóÁ°¤ÎÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ê¤³¤Î»þ´ü¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÊüÁ÷¡¢°ìÉôÄûÀµ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áªµó¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
