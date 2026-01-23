=LOVE・齋藤樹愛羅、ケガのため一部パフォーマンスを制限 あす開催「＝LOVE・≠ME・≒JOY Special LIVE」
アイドルグループ・=LOVEは23日、公式Xを更新し、明日行われる「LAWSON 50th Anniversary presents ＝LOVE・≠ME・≒JOY Special LIVE」について、メンバーの齋藤樹愛羅（さいとう・きあら）が、一部パフォーマンスを制限して出演することを発表した。
【全身ショット】女神⋯ブルーワンピで登場した音嶋莉沙、大谷映美里、齋藤樹愛羅
【お知らせ】 と題した発表では、「明日1/24(土)開催の「LAWSON 50th Anniversary presents ＝LOVE・≠ME・≒JOY Special LIVE」につきまして、齋藤樹愛羅は怪我の為一部パフォーマンスを制限しての出演とさせていただきます」と発表。
「楽しみにされていたお客様には大変ご迷惑をおかけします事をお詫び申し上げます」と謝罪した。
【全身ショット】女神⋯ブルーワンピで登場した音嶋莉沙、大谷映美里、齋藤樹愛羅
【お知らせ】 と題した発表では、「明日1/24(土)開催の「LAWSON 50th Anniversary presents ＝LOVE・≠ME・≒JOY Special LIVE」につきまして、齋藤樹愛羅は怪我の為一部パフォーマンスを制限しての出演とさせていただきます」と発表。
「楽しみにされていたお客様には大変ご迷惑をおかけします事をお詫び申し上げます」と謝罪した。