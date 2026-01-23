反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演するフジテレビのドラマ「ラムネモンキー」第２回が２１日、放送された。３７年ぶりに再会した中学の同級生３人が、１９８８年の記憶を呼び起こしながら繰り広げる物語。

３人が情報を得ようと、カフェで再会した元クラスメートが島崎和歌子演じる石井洋子。同窓会があると精いっぱい張り切っておめかしする女子、という設定で、グリーンのブラウスにど派手なアクセサリーをじゃらじゃらつけて「ちょっとみんな〜！元気そうじゃな〜い！やだもぅ〜〜元気〜？懐かしい〜！」とテンション高く大きな声でまくしたてる。雄太（反町）が圧倒されながら「……誰？！」と聞くのがやっとで、肇（大森）からは「首からなんかジャラジャラジャラジャラぶら下げて…」などと悪態をつかれてしまう役どころだった。

すぐに退場した「石井洋子」ではあったが、実はアドリブが満載だったそうで、ドラマの公式ＳＮＳで公開されたメイキング映像では、反町がセリフのつながりを忘れてしまう姿が。「圧倒されてセリフが出てこない」「つい芝居見ちゃうんだよね」と苦笑いし、爆笑となっていた。

ＳＮＳ上では「和歌子姉さん最高」「アドリブだったんですね 確かに圧倒されて見とれてしまいます」「ツダケンさんめっちゃ見入ってる」「津田さんが呆然としている」「キャスティング最高」などの反響が寄せられている。