「ほっともっと」1万円分の電子マネーが当たるキャンペーンを開催
「ほっともっと」では、公式SNS(X・Instagram)において、毎月25日より月末まで『HOTTO MOTTO WEEK』を開催している。今回は特別企画として、1月25日から1月31日の期間、『SUPER HOTTO MOTTO WEEK』を開催する。
SUPER HOTTO MOTTO WEEK
期間中は、「チャージポイント2倍キャンペーン」や公式SNS(X、Instagram)で豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンに加え、チャージした人の中から抽選で「100名様に10,000円分のほっともっと電子マネーが当たるキャンペーン」を実施する。
さらに1月26日には、人気インフルエンサーが新商品や人気商品を食レポ形式で紹介する「ほっともっとインスタライブ」を実施する。
期間中に、公式アプリからのエントリー&現金チャージした方の中から抽選で100名様に10,000円分のほっともっと電子マネーをプレゼント。
賞品は、ほっともっと電子マネー1万円分。
当選人数は、100人。
期間は、1月25日~1月31日。
HOTTO MOTTO WEEK
現金チャージ時に貯まるポイントが、期間中2倍になるキャンペーンを毎月実施中。
期間は、1月25日~1月31日。
(チャージ例)
・1,000円チャージ:通常付与率1%(10pt)￫2%(20pt)
・3,000円チャージ:通常付与率2%(60pt)￫4%(120pt)
・5,000円チャージ:通常付与率3%(150pt)￫6%(300pt)
「X」でのキャンペーンは以下の通り。
1.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー
2.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「リポスト」
賞品は、ロボット掃除機「ルンバ」205 Dust Compactor combo robot。当選人数は、5名。期間は、1月25日10:00~1月31日23:59。
ロボット掃除機「ルンバ」205 Dust Compactor combo robot
「Instagram」でのキャンペーンは以下の通り。
1.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー
2.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」
賞品は、 パナソニック ミラーレス一眼カメラ DC-G100DK-K(標準レンズキット)。当選人数は、5名。期間は、1月25日10:00~1月31日23:59。
パナソニック ミラーレス一眼カメラ DC-G100DK-K(標準レンズキット)
