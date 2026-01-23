お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。1月23日の放送は、お笑いコンビ『今夜も星が綺麗』を招き、金曜パートナーの松丸友紀とともに話を伺った。

ヒロ「『今夜も星が綺麗』のヒロ・オクムラと」

三福「三福エンターテイメントです。よろしくお願いします」

大竹「声、低いよ」

スタジオ（笑）

三福「そうなんですよ。ありがとうございます」

ヒロ「喉仏がとんでもなく出てるんです」

松丸「ほんとだ」

三福「あんまりネガティブなイメージで言われたことがあんまりなかったんで。低すぎますかね？」

大竹「低すぎる。2人、事務所違うの？」

ヒロ「僕がソニー・ミュージックアーティスツっていう事務所で」

三福「うちが人力舎で。松丸さんと同じ」

松丸「先輩です」

大竹「事務所違うの、おかしいな」

ヒロ「そうなんですよね、おかしいんですよ。もともとM-1に出るために先輩後輩で1回出てみようかって言ってやっただけやったんですけど、それが長く続いて、やっと事務所どうしようの話に今なってるってところです」

大竹「でも、あれだろう？ 人力舎にピンで入るってちょっと珍しくない？」

三福「僕は元々は一応コンビでやってて、8年、9年やって解散してピンでいたって感じです」

大竹「ピンで人力舎でやってるの何だっけ？」

三福「ゆってぃさんですか」

大竹「ゆってぃだよ！」

三福「いやまあ、一人しかいないわけじゃないんですけど」

スタジオ（笑）

ヒロ「いや、もっといるんですけど代表選手としてはゆってぃさん」

大竹「ゆってぃだけだろう」

三福「一応まだあの、岡野っていう」

ヒロ「岡野陽一さん」

三福「あと、吉住っていう女性の」

大竹「吉住！ あ、そう。吉住、元気？」

三福「いや、まあ、結構元気にやってますよ。最近パーマもかけてましたし」

大竹「パーマかけてた？」

三福「そんな子じゃなかったんですけど」

大竹「あいつ、あんまり横に広がっちゃダメなんだよ」

三福「（笑） そうっすね。あんまり広がらないほうがいいっすね。丸顔ですもんね。言っときます」

大竹「いやいや、言わなくてもいいけどね。えーと、人力舎って居やすいの？」

三福「僕は居やすいですね。あーしろこーしろとか、今あれがダメなんじゃない、とかも全く何も言ってこないんで」

大竹「なんかそれでも噂では光浦にブチギレられたらしい」

三福「よく知ってますね！！」

スタジオ（笑）

三福「あんまり言うとあれなんですけど光浦さんはいまだに私のことはNGです」