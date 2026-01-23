FRUITS ZIPPER¤¬Zoff¤È¥³¥é¥Ü¡¡·îÂÅ·²»¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡×¤¬¡¢¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ú£ï£æ£æ¡×¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£³Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Ú£ï£æ£æ¤Ï¡¢¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢ÌÜ¸µ¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤ë¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö£Ú£ï£æ£æ£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡×¤ò£²£³Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î£Ú£ï£æ£æÅ¹ÊÞ¤È£Ú£ï£æ£æ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Â¾¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤¬¤«¤±¤¿¤¤¥á¥¬¥Í¡×¤äà£Í£å£í£â£å£ò¡Ç£ó¡¡£ó£å£ì£å£ã£ôá¥â¥Ç¥ë¡¢à£Í£å£í£â£å£ò¡Ç£ó¡¡£ã£ï£ì£ï£òá¥â¥Ç¥ë¤Î£²¥¿¥¤¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î¡Ö£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦»á¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¿·¶Ê¡Ö·¯¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò£±£¹»þ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¡¢·ÏÅý¤¬°ã¤¯¤Ã¤Æ¡£´é¤Î·Á¤È¤«ÎØ³Ô¤â°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³Æ¡¹¤Ë»÷¹ç¤¦¥á¥¬¥Í¤òÁª¤ó¤À·ë²Ì¡¢¿§¤ó¤Ê¿Í¤Ë¹ç¤¦¥á¥¬¥Í¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¥á¥¬¥Í¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¿Í¤â¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£·îÂÅ·²»¤Ï¡Ö£·ÄÌ¤ê¤Î¥á¥¬¥Í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£³§¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£