スガキヤ、人気店「麺処 井の庄」監修の数量限定「スガ辛魚（すがからうお）ラーメン」

スガキヤは2月5日から、東京の人気ラーメン店「麺処 井の庄」が監修した新商品「スガ辛魚（すがからうお）ラーメン」を、一部店舗除くスガキヤ全店にて、数量限定で販売する。価格は580円（税込み）。



濃厚ながらも癖になる辛さでファンの多い東京・石神井の人気ラーメン店「麺処 井の庄」の「辛辛魚らーめん」は、寿がきや食品のカップ麺としても商品化しており、テレビ番組や口コミサイト等の激辛ランキングでも常に上位にランクインするなど、高い人気と知名度を誇っている、激辛好きの間で話題の定番商品。



その「辛辛魚らーめん」の代名詞である「辛魚粉」を、スガ辛魚専用に特別ブレンドした。



スガキヤ独自の「ラーメンスープ」に「豚骨醤油だれ」を合わせ、辛さを抑えながらもコク深く重厚感のある味わいに仕上げた「スガ辛魚ラーメン」は、「辛辛魚」のファンはもちろん、激辛は少し不安という人も「辛さ初級編」として楽しめる、今までにない一杯となっている。