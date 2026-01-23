冬型の気圧配置が続き、明日24日(土)から明後日25日(日)にかけて、再び大雪のピークになるでしょう。日本海側を中心に断続的に雪が降り、平地でも積雪がさらに増える所がある見込みです。交通機関に影響が出る恐れもあるため、引き続き注意・警戒が必要です。

北陸や東海を中心に影響大 立ち往生など警戒

冬型の気圧配置が続き、明日24日(土)から明後日25日(日)にかけて、再び大雪のピークになりそうです。日本海側を中心に断続的に雪が降り、北海道から東海にかけて広い範囲で影響を受けそうです。発達した雪雲の帯・JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)の動向にも注意が必要です。





北海道と東北は26日(月)の午後にかけて、すべての時間帯で影響を受けるでしょう。風も強いため、ふぶいて見通しが悪くなることもありそうです。北陸では、すでに今日23日(金)の午前11時頃から福井県の北陸自動車道で立ち往生が発生しています。今夜23日(金)から交通への影響が大きく出ており、今後の雪のピークは明日24日(土)の夜から明後日25日(日)の朝です。平地も含めて、積雪がさらに増える所があるため、最新の情報を確認するとともに、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討すると良いでしょう。関東甲信と東海は、明後日25日(日)を中心に影響を受けやすく、特に東海では名古屋など市街地にも雪雲が流れ込む可能性があります。路面が凍結する恐れがあるため、スリップ事故などに注意が必要です。

普段雪の降らない地域でも積雪の恐れ 必ず冬用タイヤの装着を

近畿から九州北部にかけては、明後日25日(日)にかけて影響が大きく出ています。



近畿は北部を中心に雪が降りやすく、25日(日)いっぱいはリスクが高い予想です。



中国地方は、明日24日(土)から明後日25日(日)にかけて影響が大きく出る時間帯があります。26日(月)にかけて長い時間影響を受けるでしょう。



四国と九州北部では、明日24日(土)が大雪のピークで、普段雪の降らない地域でも雪の積もる所がありそうです。雪道を運転される場合は必ず冬用タイヤを装着してください。

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。