事務所の元マネジャーの女性を暴行し軽傷を負わせたとして、警視庁に傷害容疑で書類送検されたタレントで「デヴィ夫人」として知られるデヴィ・スカルノ氏（８５）が２３日、スポーツ報知にコメントを寄せて釈明した。

書類送検の容疑は昨年１０月２８日深夜、東京・渋谷区の動物病院で、元マネジャーの３０代女性を殴る蹴るなどし、軽傷を負わせた疑い。警視庁によると、女性はデヴィ氏の飼い犬の容体が悪化したため、動物病院へ。デヴィ氏が病院に到着した時に犬は死んでおり、女性の対応を巡ってトラブルになったとみられる。女性はその後、事務所を退社した。

夫人の所属する「オフィス デヴィ スカルノ」は書面で状況説明。同社によると、当時、マネジャーは夫人を後ろから羽交い締めにするような格好で抑えようとしたという。「夫人が彼女の腕を振り払ったことは事実です。しかし、それは決して『殴る』と表現されるようなものではございません」とした。

また怒りを感じた夫人はマネジャーに帰るように促したが、その際に両腕で犬を抱えており「両手に替えて足でドアの方向を指し示し、立ち去ってほしい旨を伝える仕草は取ってみせました」と説明。「『蹴る』という表現には該当せず、彼女の身体にも当たっていませんことをお伝えいたします」とした。