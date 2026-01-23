「ピンク・レディー」のケイこと歌手で女優の増田恵子（68）が、23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。体形維持について語った。

今年「ピンク・レディー」としてデビュー50周年、ソロデビュー45周年の節目を迎える増田。黒いニットとタイトスカートで登場すると、司会の黒柳徹子は「ベストテンでお会いした時は19歳ぐらい」と振り返り、「全然アナタ変わらないね」と感心した。

そして解散宣言から30年後の2010年に発表した“解散やめ！宣言！”に触れながら、「運動は欠かさない？」と質問した。増田は「もちろんです」と即答し、「いつ“行くぞ”って言われても良いように、凄く鍛えてます。クラシックバレエは30年ぐらいで、体幹もかなり鍛えられた」と明かした。

しかし「「もうちょっと鍛えたい、違う筋肉を」とピラティスも「15年ぐらい前から」続けているといい、「（バレエは）週に1回で、ピラティスは1回か2回。体幹がしっかりしてきてるので、後ろの背もたれにもたれかかるよりも、こうしていたほうが」とまっすぐな背筋を披露していた。