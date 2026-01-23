お笑いコンビ・天才ピアニストが、大阪の長居公園で出会った人々に買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を大調査！ 近年大幅リニューアルした長居公園には、飲食店のほか、アスレチック施設・ボウケンノモリ NAGAI、デジタルアートで知られるチームラボによる夜の野外常設展・チームラボ ボタニカルガーデン 大阪などが誕生し、多くの人で賑わっています。

公園の入口すぐには、洋菓子店・confiteria S（コンフィテリアエーセ）があります。一番人気の一口サイズのケーキのほか、焼き菓子も豊富で、天才ピアニストはハイテンション！

confiteria Sで3年ほど働いている女性店員は、かつて「すごい太ってて……」「もう全然ポチャポチャやった」のだそう。そんな彼女を変えたベストバイは、ヨガマット！ 抗菌仕様でリバーシブル、重さが約450グラムと非常に軽くて持ち運びやすく、優れたクッション性と高いグリップ力のおかげで、膝に負担がかかりにくいのが特徴です。ちなみに女性店員は、ヨガの中で“立ち木のポーズ”が気に入っています！

オンエアでは紹介されませんでしたが、取材情報によるとヨガマットがベストバイの女性店員は、健康診断の結果をきっかけに、全国450店舗以上を展開するホットヨガスタジオ・LAVA（ラバ）に通い始めたのだそう。大好きなスナック菓子を我慢して週3回ペースで半年LAVAに通ったところ、なんと体重が10kgも落ちたそうです！

長居公園近くで家族と暮らす男性は、実は暖房が苦手。「家で暖房をつけない」という彼は、これまで「パッチ（足首まである防寒下着）を2枚ぐらいはいたりして（寒さをしのいで）いました」とのこと！ 男性を寒さから救ったベストバイは、モンベルのダウンパンツ。保温性がバツグンなだけでなく、軽くて持ち運びに便利です。

公園でまったり中の女性のベストバイは、ハンドメイドのオシャレな指時計。ブランドは、東京の自由が丘にあるmoco finger watch studio（モコフィンガーウォッチスタジオ）です。購入のきっかけは、Instagramの広告を見て「ビビッときた」から。以前までアパレル会社に勤務していた彼女は、接客時にmocoの指時計がきっかけで、会話が弾むことが多かったそうです！

BBQエリア・Good BBQで商談中の男性のベストバイは、アルミ鍋の鍋焼うどんで有名なキンレイのお水がいらないシリーズ。冷凍具付きうどん・ラーメン売上No.1のシリーズだそうで、2010年の発売から累計販売数が2億食を超えました！ 男性いわく、「夜中でも飲んで帰っても気軽に食べられる」「家にたいがいストックしています」とのこと。シリーズの中でも、濃厚豚骨醤油味の横浜家系ラーメンが気に入っているそうです！

植物園そばのガーデン＆グリーンショップ・hanatsumugi GREEN（はなつむぎグリーン）の女性店員は、ミニストップの冬限定スイーツ・とろけるフォンダンショコラがベストバイ！ ソフトクリームとワッフルチップ、フォンダンショコラのハーモニーが格別です。女性店員は、「めっちゃ好きで毎日食べています！ （いつもは1度に２個購入するけど）多いときは4つ！」「この世のスイーツの中で一番好きです！」と教えてくれました！

なお、長居公園にいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」1月16日放送回で紹介されました。