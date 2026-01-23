東京都は2月1日の「東京水素の日」に合わせ、幅広い世代を対象にサイエンスショーや水素遊具など、さまざまな体験を通じて水素社会を身近に感じてもらうイベント「水素がうごかす未来シティ」を1月31日、2月1日を東京都港区の高輪ゲートウェイシティで行う。

1月31日午前11時からはLINKPILLAR Hall（THE LINKPILLAR 1 SOUTH 地下2階）メインステージでオープニングイベントを実施。タレントのゆうちゃみがゲスト出演する。

ゆうちゃみは水素に関するトークショーのほか足漕ぎ発電機を使った水素生成体験を行う。

また、イベントでは水素社会を「知る」「遊ぶ」「味わう」をコンセプトに、未来の暮らし親子で体験できるさまざまなコンテンツを用意。サイエンスエンターテイナーのチャーリー西村によるサイエンスショーをはじめ、ショベルカーやタンカーなど“働く仕事”を模した水素遊具の乗車体験や入浴剤を作るワークショップなどを無料で楽しめる。

ほかに会場ではスタンプラリーを実施し、スタンプラリー参加者に特典として

水素調理器で焼き上げた東京しゃもや東京産食材を使用した特製ちゃんこ鍋が提供される。