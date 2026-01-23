往年の名作映画を基にした「ＰＲＥＴＴＹ ＷＯＭＡＮ Ｔｈｅ Ｍｕｓｉｃａｌ」が２２日に開幕する。

世界的ヒットメーカー、ジェリー・ミッチェルが演出・振り付けを担当する今年上半期の注目作。日本版の上演台本・訳詞を城田優が担当し、さらに主役の実業家エドワードを演じる。（小間井藍子）

ミッチェルは「キンキーブーツ」「ヘアスプレー」「キューティ・ブロンド」など数々の映画をミュージカル化してきた。「ＰＲＥＴＴＹ ＷＯＭＡＮ」についても「ひと目見た時からいつかミュージカルにしたいと思っていた」と言う。

裕福な実業家のエドワードが米ハリウッドの大通りに立つコールガール、ヴィヴィアン（星風まどか・田村芽実のダブルキャスト）と恋に落ちる。「まるで『シンデレラ』みたいな話。現代の感覚に合うよう、ふたりが変化して自分で決めるという点については丁寧に作った」とミッチェル。

城田は２２年に日本で再演された「キンキーブーツ」で主人公ローラを演じたことから、ミッチェルとも旧知の仲で、今回は自ら上演台本と訳詞を買って出た。「作品の魅力を日本のお客さんにスムーズに伝えるにはどうしたらいいかを一番に考えた」。例えば、おかっぱのウィッグをかぶったヴィヴィアンが「キャロル・チャニングのそっくりさんみたい？」と実在した米女性俳優に例えるせりふは、城田の提案で「（前衛芸術家の）草間弥生のそっくりさんみたい？」に変更した。ミッチェルは「草間さんなら僕でもわかるし、『なるほどね』と思った。優は何でもできて本当にすごい。どんな役もできますしね。もはやクレイジー！」と城田をたたえる。

映画でリチャード・ギアが演じたエドワードを演じることについて、城田は「全部を持っているけど、何かが足りていないと感じている人。そこを埋めてくれるのがヴィヴィアンで『この人は何か違う』と思ってひかれていく。繊細さをどこまで見せられるかが課題」と明かす。

昨年１２月には、ミッチェル自ら四つのナンバーの振り付けをキャストに行った。稽古は早朝から行われ、熱心な指導に若手ダンサーたちが息を切らすことも。「これほどエネルギッシュな演出家は見たことがない」と城田は言う。

エドワードとヴィヴィアンがオペラを見に行き、その後一夜を過ごすクライマックスシーンに、特に注目してもらいたいとミッチェルは言う。「セットや衣装も日本のスタッフによって作られる。日本だけの『ＰＲＥＴＴＹ ＷＯＭＡＮ』を楽しんでほしい」

東京・渋谷の東急シアターオーブで２月８日まで。（電）０５７０・００・３３３７。